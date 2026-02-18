Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 14:18

Раскрыто, до какого года могут продлить «гаражную амнистию» в России

Госдума может продлить закон об упрощенном оформлении гаражей до 2031 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сенатор Владимир Якушев и глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект о продлении срока действия «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года, сообщается в электронной базе палаты парламента. Документ предусматривает увеличение периода, в течение которого граждане смогут в упрощенном порядке оформить права на индивидуальные гаражи и участки под ними.

Действующий федеральный закон, известный как «гаражная амнистия», позволяющий зарегистрировать объекты по упрощенной процедуре, вступил в силу 1 сентября 2021 года. Крашенинников уточнил, что сохранить такой порядок оформления недвижимости еще на пять лет важно, поскольку остается много незарегистрированных объектов.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли РФ предложили изменить порядок расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из государств Евразийского экономического союза. Законопроект направлен на рассмотрение в правительство, и в случае утверждения поправок приобретение машин из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии значительно подорожает начиная с 1 апреля 2026 года.

Госдума
законопроекты
гаражи
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия лишила Украину стратегического ресурса из-за «Дружбы»
Врачи напомнили, какие сигналы говорят о сердечном приступе
Раскрыта причина обращения Блиновской в лазарет
Правнучку Хрущева могут признать иноагентом после слов о Крыме
Стали известны подробности о взрыве в одном из украинских ТЦК
В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику
Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов
Терапевт назвал лучшее время для употребления кофе
Захарова назвала приоритетный вопрос в контактах России с Азербайджаном
В МВД придумали новый способ защиты россиян от мошенников
В Минздраве рассказали, какую онковакцину разработают российские ученые
В России введут профилактику уклонения от защиты страны
Захарова назвала мемом версию Запада об отравлении Навального ядом лягушки
Только лягушки интересуют: в МИД раскрыли, что игнорируют власти Франции
Выплаты для покупки жилья участникам СВО захотели удвоить
Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора
Десант без парашюта и высадка в лес: фото учений Росгвардии в Подмосковье
Россиянка погладила кота в Таиланде и попала в больницу
Огромная почка-мутант у подростка поразила врачей из Новосибирска
Синоптик предупредил о залповом снегопаде в ЦФО
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.