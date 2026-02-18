Раскрыто, до какого года могут продлить «гаражную амнистию» в России

Раскрыто, до какого года могут продлить «гаражную амнистию» в России Госдума может продлить закон об упрощенном оформлении гаражей до 2031 года

Сенатор Владимир Якушев и глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект о продлении срока действия «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года, сообщается в электронной базе палаты парламента. Документ предусматривает увеличение периода, в течение которого граждане смогут в упрощенном порядке оформить права на индивидуальные гаражи и участки под ними.

Действующий федеральный закон, известный как «гаражная амнистия», позволяющий зарегистрировать объекты по упрощенной процедуре, вступил в силу 1 сентября 2021 года. Крашенинников уточнил, что сохранить такой порядок оформления недвижимости еще на пять лет важно, поскольку остается много незарегистрированных объектов.

