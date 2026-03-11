Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 16:50

Гимн России прозвучал на Паралимпиаде в Италии третий день подряд

Призеры гонки на 10 км с раздельным стартом, в классе LW 10-12 (сидя) среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх, на церемонии награждения, слева направо: Мао Чжунъу (Китай) — 2-е место, Иван Голубков (Россия) — 1-е место, Чжэн Пэн (Китай) — 3-е место. Призеры гонки на 10 км с раздельным стартом, в классе LW 10-12 (сидя) среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх, на церемонии награждения, слева направо: Мао Чжунъу (Китай) — 2-е место, Иван Голубков (Россия) — 1-е место, Чжэн Пэн (Китай) — 3-е место. Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Гимн России прозвучал в ходе Паралимпиады в Италии после того, как российский лыжник Иван Голубков победил в гонке на 10 километров с раздельным стартом, следует из трансляции мероприятия. Это уже третья демонстрация официального государственного символа РФ.

Российские параатлеты выступают на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет. Первый раз с того момента гимн РФ заиграл 9 марта после победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной в супергиганте. Также 11 марта лыжница Анастасия Багиян одолела соперников в гонке на 10 км с раздельным стартом. Всего на игры приехало шесть российских атлетов.

Перед этим вручение медалей не обошлось без инцидентов. Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн демонстративно отказались от любого взаимодействия с российской чемпионкой Анастасией Багиян. Во время церемонии награждения немецкие атлеты отвернулись и отказались снимать шапки, а на общей фотографии призеров старались держаться на расстоянии от россиян.

Паралимпиада
россияне
гимны
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-мэр Сургута Филатов признал вину в дюжине преступлений
Гражданина США заочно арестовали по делу о мошенничестве на Урале
Доверенное лицо Эпштейна заговорил перед комитетом США
«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.