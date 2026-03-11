Гимн России прозвучал на Паралимпиаде в Италии третий день подряд

Призеры гонки на 10 км с раздельным стартом, в классе LW 10-12 (сидя) среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх, на церемонии награждения, слева направо: Мао Чжунъу (Китай) — 2-е место, Иван Голубков (Россия) — 1-е место, Чжэн Пэн (Китай) — 3-е место.

Гимн России прозвучал в ходе Паралимпиады в Италии после того, как российский лыжник Иван Голубков победил в гонке на 10 километров с раздельным стартом, следует из трансляции мероприятия. Это уже третья демонстрация официального государственного символа РФ.

Российские параатлеты выступают на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет. Первый раз с того момента гимн РФ заиграл 9 марта после победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной в супергиганте. Также 11 марта лыжница Анастасия Багиян одолела соперников в гонке на 10 км с раздельным стартом. Всего на игры приехало шесть российских атлетов.

Перед этим вручение медалей не обошлось без инцидентов. Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн демонстративно отказались от любого взаимодействия с российской чемпионкой Анастасией Багиян. Во время церемонии награждения немецкие атлеты отвернулись и отказались снимать шапки, а на общей фотографии призеров старались держаться на расстоянии от россиян.