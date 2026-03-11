Иранская футболистка сдала Тегерану убежище сборной в Австралии

Австралийские власти эвакуировали семь иранских футболисток, попросивших убежище, после того как одна из участниц команды раскрыла их местонахождение посольству Ирана, сообщил AFP министр внутренних дел Австралии Тони Берк. Спортсменки обратились к властям, когда на родине их назвали «предательницами» за отказ исполнять национальный гимн.

Известно, что инцидент произошел на фоне продолжающегося обострения на Ближнем Востоке, когда Соединенные Штаты и Израиль нанесли ракетные удары по иранской территории. Встреча команды со сборной Южной Кореи завершилась для них разгромным проигрышем, иранским спортсменкам забили три мяча.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) обязан отреагировать на действия США и Израиля в Иране. Он считает, что мировые спортивные чиновники не смогут объяснить правомерность отстранения россиян от международных турниров, если оставят без внимания действия американцев.