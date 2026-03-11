Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 01:52

Моряков подлодки США «заперли» в каютах для предотвращения новой войны

«ВО»: австралийских моряков подлодки США сняли с вахты, чтобы избежать войны

Фото: MOD Russia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Во время торпедной атаки атомной подводной лодки ВМС США Charlotte на иранский фрегат Dena на борту находились трое австралийских военнослужащих. Чтобы Австралия формально не стала участницей конфликта, им приказали вернуться в свои каюты на время проведения операции, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Инцидент произошел 4 марта у берегов Шри-Ланки — американская ударная подлодка Charlotte класса Los Angeles торпедировала иранский фрегат Dena, возвращавшийся домой после совместных учений с ВМС Индии. В результате корабль затонул, были спасены 32 члена экипажа. Позднее в Индийском океане были найдены тела 87 иранских моряков.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе также подтверждал, что военнослужащие из его страны были на борту, однако не принимали участия в боевых действиях. Эксперты называют эту атаку грубейшим нарушением международного права, так как фрегат не представлял угрозы и находился в международных водах.

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде заявил, что военная кампания против Ирана будет завершена в течение нескольких дней. Однако он признал, что вряд ли это произойдет на этой неделе.

Иран
фрегаты
подлодки
Австралия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новое направление трансплантологии стало в России бесплатным
Диппредставительство США попало под удар БПЛА в Багдаде
Депутат раскрыл нюанс оформления пособия по беременности и родам
Названа категория россиян, которым сократят счета за ЖКХ этой весной
Экс-жена Березовского продает «смертельный» особняк за $27 млн
«Захват по-дружески». Трамп угрожает Кубе: что именно с ним там сделают
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погибли два человека
Украинский полк под своим брендом «втюхивает» кофе, мед и джем
Выявлен регион России, в котором производится больше всего колбасы
Трамп сделал хвастливое заявление о новом НПЗ в Техасе
Полутвердый сыр в РФ теперь будет производиться по особым технологиям
Энергетик ответил, какие страны начнут конкурировать за российскую нефть
Карлсон назвал истинную причину войны США и Израиля против Ирана
Зеленского уличили в скрытности вокруг ситуации с «Дружбой»
Как прошел разговор Путина и Трампа: пять главных выводов
Моряков подлодки США «заперли» в каютах для предотвращения новой войны
Дроны ВСУ дважды за день атаковали город в Запорожской области
Песков прояснил ситуацию с новым саммитом Путина и Трампа
Средства ПВО отражают атаку БПЛА на Сочи
Два российских аэропорта временно закрыли небо
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.