Моряков подлодки США «заперли» в каютах для предотвращения новой войны

Во время торпедной атаки атомной подводной лодки ВМС США Charlotte на иранский фрегат Dena на борту находились трое австралийских военнослужащих. Чтобы Австралия формально не стала участницей конфликта, им приказали вернуться в свои каюты на время проведения операции, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».
Инцидент произошел 4 марта у берегов Шри-Ланки — американская ударная подлодка Charlotte класса Los Angeles торпедировала иранский фрегат Dena, возвращавшийся домой после совместных учений с ВМС Индии. В результате корабль затонул, были спасены 32 члена экипажа. Позднее в Индийском океане были найдены тела 87 иранских моряков.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе также подтверждал, что военнослужащие из его страны были на борту, однако не принимали участия в боевых действиях. Эксперты называют эту атаку грубейшим нарушением международного права, так как фрегат не представлял угрозы и находился в международных водах.
Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде заявил, что военная кампания против Ирана будет завершена в течение нескольких дней. Однако он признал, что вряд ли это произойдет на этой неделе.