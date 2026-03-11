Олимпиада и Паралимпиада — 2026
В ГД предложили поощрять «охотников» на коррупционеров

Депутат Шеремет призвал премировать отличившихся в задержании коррупционеров

Сотрудникам правоохранительных органов нужно выписывать материальные премии за успешную борьбу с коррупцией, заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. По мнению парламентария, поддержка сподвигнет силовиков добросовестно выполнять свою работу.

Силовикам, отличившимся при выявлении и задержании коррупционеров, необходимо давать премии, — уточнил Шеремет.

Он также подчеркнул, что сотрудники антикоррупционных подразделений должны получать достойное жалованье. Так у них не возникнет желания «поддаться на соблазны со стороны коррупционных элементов».

Ранее в Тверской области был отстранен от должности глава Осташковского городского округа Алексей Титов. Причиной кадрового решения стало задержание политика по подозрению в совершении коррупционного преступления.

До этого глава поселка Серебряные Пруды, трое его заместителей и руководитель муниципального учреждения были задержаны по подозрению в коррупции. Уголовное дело также возбуждено в отношении бизнесмена и гендиректора фирмы, подозреваемых в даче взяток должностным лицам.

