В Подмосковье задержали группу высокопоставленных коррупционеров Главу Серебряных Прудов и его замов задержали за взятки

Глава поселка Серебряные Пруды, трое его заместителей и руководитель муниципального учреждения задержаны по подозрению в коррупции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. Уголовное дело также возбуждено в отношении бизнесмена и гендиректора фирмы, подозреваемых в даче взяток должностным лицам.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального округа Серебряные Пруды, трех его заместителей, директора муниципального казенного учреждения «Центр торгов», подозреваемых в получении ими взяток, а также в отношении индивидуального предпринимателя и генерального директора фирмы, подозреваемых в даче взяток, — говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре Новосибирской области сообщили об утверждении обвинительного заключения бывшему руководителю департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгию Жигульскому. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки, злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий, причем среди предметов взятки фигурирует сумка из кожи крокодила.

Кроме того, сотрудник Госавтоинспекции в Сарове предложил местному жителю, обвиняемому в нападении на полицейского, решить вопрос об освобождении от ответственности за взятку. Инспектор запросил минимум 1,7 млн рублей, но нарушитель передал ему машину стоимостью около 2 млн, после чего было возбуждено уголовное дело.