19 февраля 2026 в 10:07

Получивший взятку в виде крокодиловой сумки чиновник предстанет перед судом

В Новосибирске будут судить экс-главу земельного департамента мэрии Жигульского

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу экс-начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского, сообщила пресс-служба ведомства. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 285, пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По одному из эпизодов он получил в качестве взятки сумку из крокодиловой кожи.

Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2015 по 2018 год Жигульский получил от предпринимателя взятку в виде наручных часов Cartier, мужского кожаного портфеля и сумки из кожи крокодила Fendi общей стоимостью более 400 тыс. рублей. Взамен чиновник гарантировал бизнесмену общее покровительство и дал указание подчиненным закрывать глаза на долги по аренде земли и быстро согласовывать документы от его фирм.

Жигульского также обвиняют в злоупотреблениях при расследовании дела о хищении муниципальной земли. Будучи представителем мэрии, он направил следователю письмо об отсутствии претензий к фактическому владельцу участка площадью более 150 тыс. кв. м. Это произошло после того, как владелец перечислил в бюджет почти 396 млн рублей, хотя рыночная стоимость земли превышала 1,5 млрд. На основании этого письма арест с участка был снят.

Кроме того, чиновнику вменяют продажу доли города в снегоплавильной станции ООО «Строй-Сервис» по заниженной цене. Из-за этого бюджет Новосибирска недополучил 28 млн рублей.

Прокуратура предъявила гражданский иск к экс-чиновнику на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Уголовное дело в отношении Жигульского передано для рассмотрения в Центральный районный суд.

Ранее стало известно о задержании замглавы города Новороссийска Краснодарского края, руководителя управления строительства Романа Карагодина. Он вступил в должность заместителя главы города без приставки «исполняющий обязанности» в октябре 2025 года.

