Подруга «слила» диагноз: какой рак у Лерчек, помогут ли китайские врачи

Подруга блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Алина Акилова назвала ее точный диагноз — рак желудка четвертой стадии. Подписчики Акриловой посчитали, что она повела себя неэтично, выдав чужую тайну. Как себя чувствует Лерчек, действительно ли хочет лечиться в Китае и почему, какие прогнозы на выздоровление — в материале NEWS.ru.

Что нового известно о болезни Лерчек

Первым о том, что у Валерии онкология, сообщил на личной странице в соцсети ее гражданский муж и отец новорожденного ребенка тренер по танцам из Аргентины Луис Сквиччиарини. По его словам, еще во время родов врачи заметили: с плацентой что-то не так, отправили на гистологию. В итоге рак подтвердился. Луис уточнил, что у Валерии выявлена четвертая степень заболевания и уже пошли метастазы в легкие. Кроме того, у Лерчек начал разрушаться позвоночник, добавил Сквиччиарини.

Он не назвал точный диагноз Чекалиной, это сделала блогер Алина Акилова в своем посте о болезни Валерии. Акилова — экс-жена Николая Сердюкова, нынешнего мужа телеведущей Ксении Бородиной. Алина общается с семьей Лерчек.

«Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак 4 стадии с метастазами. Только родила маленького, и тут такое. Судя по ее посту, ее не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла свое драгоценное время!» — написала Акилова.

Алина добавила, что Валерия принимает сильнейшие обезболивающие препараты и призвала всех молиться за ее здоровье. Блогер также сообщила, что в Китае есть доктор, с которым Лерчек ведет переговоры о лечении.

Излечим ли рак желудка четвертой степени

Онколог Евгений Черемушкин сказал NEWS.ru, что рак желудка четвертой стадии с метастазами — это диагноз с плохими перспективами (изначально врачи подозревали, что у Лерчек опухоль в матке. — NEWS.ru).

«Если стратегически говорить, то конечно, это печально. Вопрос, как долго можно тянуть, если использовать все современные методы лечения. Но говорить о полном выздоровлении не приходится, тем более при таких серьезных поражениях. Прожить можно от нескольких месяцев до нескольких лет. Все зависит от того, какая скорость распространения злокачественных клеток, какое состояние у пациента», — отметил Черемушкин.

Врач не удивился тому факту, что Чекалина рассматривает для лечения Китай. По его словам, там сейчас развиваются самые передовые технологии.

«Сегодня Китай — одна из мировых высокотехнологичных держав, быстро реализуют новые идеи, в том числе — в медицине. Возможно, Валерии предложили какое-то инновационное лечение», — предположил доктор.

Он уточнил, что в Поднебесной есть несколько крупных онкологических центров, куда едут лечиться из-за границы. В стране применяют CAR-T — метод иммунотерапии, который использует генетически модифицированные иммунные клетки для борьбы с раковыми опухолями.

Исследования проводились на группах пациентов с запущенными формами рака желудка, отметил собеседник. Люди, получавшие эту терапию, жили в среднем на 40% дольше по сравнению с теми, кто проходил стандартное лечение. Этот метод используется и в других странах. Но в Китае лечение обойдется дешевле. Курс стоит от 50 тысяч долларов.

Накажут ли Акилову за разглашение диагноза

Многим пользователям сетей не понравилось, что Акилова обнародовала диагноз подруги, все-таки это личная информация. Некоторые даже хотят, чтобы подругу Лерчек наказали юридически.

Звездный адвокат Сергей Жорин пояснил NEWS.ru, что это практически невозможно. По его словам, диагноз относится к врачебной тайне, за ее разглашение возможна уголовная ответственность по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и гражданская (можно подать иск в суд).

«Но есть ключевой момент. Врачебная тайна обязывает ее хранить только тех, кто узнал о ней из-за своей профессии: врачей, медсестер, сотрудников клиник и так далее. Подруга, родственник, знакомый, блогер в этот круг не входят», — пояснил собеседник.

Адвокат отметил, что в российском обществе диагноз воспринимается как обычная информация, уголовная и судебная практика по таким делам почти нулевая.

