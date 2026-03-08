Ксения Бородина разоткровенничалась в свой день рождения Ксения Бородина отметила день рождения и заявила, что цифры ничего не значат

Телеведущая Ксения Бородина отпраздновала 43-й день рождения и заявила, что такие цифры для нее ничего не значат. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что личное счастье для нее — нахождение в кругу семьи и внутреннее спокойствие, все это имеет гораздо большее значение, чем количество прожитых лет.

Самое главное — состояние моей души. Благодарю близких за поддержку, любовь, смех и радость. <...> Цифры ничего не значат; значат поступки, чувства и то, кем мы становимся, — заявила звезда.

Особую роль в своей жизни Бородина отвела родителям и поблагодарила бабушку и маму за подаренную любовь и правильное воспитание. Отдельное внимание в обращении было уделено близким товарищам, которые проявляют верность и всегда оказывают поддержку. Телеведущая отметила, что со временем круг общения проходит через природный отбор. Однако ей удалось оставить возле себя по-настоящему надежных людей.

Ранее супруг Бородиной Николай Сердюков стал объектом критики в интернете из-за своего поста в соцсетях. В публикации он рассуждал о совместных поездках и отметил, что такие путешествия избавляют его от необходимости искать жену по всей Москве. Многие пользователи в комментариях высказали мнение, что мужу звезды стоит найти работу.