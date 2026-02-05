Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 21:34

Бегство мужа, хейт дочери, судебный конфликт: как живет Ксения Бородина

Ксения Бородина Ксения Бородина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Бородина оказалась втянута в судебный конфликт. Что об этом известно, почему сбежал ее муж Николай Сердюков?

Что за судебный конфликт

Бородина оказалась втянута в судебный конфликт между интернет-маркетологом Элеонорой Тюриной и предпринимательницей Алиной Шаповаловой из-за рекламной интеграции. Дело рассматривает арбитражный суд Пензенской области.

Сообщается, что Тюрина решила продвигать свои продукты, купив рекламу у телеведущей. Для возможности размещения она заключила договор с Шаповаловой, которая выступала посредником и организатором интеграции. Стоимость кампании превышала 1,3 млн рублей, также Тюрина внесла аванс в размере 200 тыс. рублей.

Публикация не состоялась в назначенную дату, и Тюрина потребовала вернуть аванс, утверждая, что услуги не были оказаны. Посредница же утверждает, что дата финальной публикации не была окончательно согласована, а срыв проекта произошел по вине заказчицы.

Кроме того, стало известно, что Бородина может потерять права на два товарных знака. Речь идет о брендах «Ксения Бородина» и Ksenia Borodina, срок действия которых истекает в июне 2026 года.

Знаменитость зарегистрировала товарный знак «Ксения Бородина» в июне 2017 года, а Ksenia Borodina — в феврале 2018 года. Если она не подаст заявление на продление, исключительные права прекратят действие.

Под этими товарными знаками в России разрешены производство и продажа косметической продукции, а также одежды. После окончания срока действия бренды могут быть утрачены или зарегистрированы другими лицами в установленном законом порядке.

Почему и откуда сбежал ее муж

Сердюков отказался принимать участие в психологическом реалити-шоу «Мастер игры», едва прибыв на съемки в Марракеш. Причиной, по данным инсайдеров, стало участие в проекте бывшего мужа телеведущей Курбана Омарова.

На кадрах видно, что Николай, стоя с чемоданами, нервно переписывается с кем-то в телефоне, после чего спешно садится в минивэн. Пока неизвестно, решение принял он сам или помогла жена. Бородина и Сердюков официально поженились в 2023 году, а до этого телеведущая шесть лет состояла в браке с Омаровым.

За что хейтят дочь Бородиной

Дочь Ксении Бородиной Теона и ее подруга записали шуточное интервью для соцсетей, в котором задавали вопросы друг другу. Но журналистский опыт вышел девочкам боком. Подруга спросила, на что Теона хочет потратить $1 млн, та ответила: «На виллу на Мальдивах, дорогой автомобиль или шопинг в крупном торговом центре в Дубае». За это девочка отхватила порцию хейта в соцсетях. Ее назвали «приземленной любительницей люкса, которая не думает о помощи ближнему».

Когда Бородиной в комментариях посоветовали обстоятельно заняться воспитанием ребенка, используя рукоприкладство, она ответила «диванным экспертам»: «Не вам точно мне это рассказывать! Я летаю в самолетах с вашими детьми, сижу за соседними столами в ресторанах и в принципе наблюдаю за детьми в общественных местах. Я довольна воспитанием своих детей, и Теона — чудесный ребенок в свои девять лет! А те, кто пишет „я бы давно ударила“, — мне жаль, что у вас такие методы воспитания. Просто жаль вас и ваших детей».

