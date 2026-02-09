Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 10:54

Муж Бородиной резко ответил хейтерам после советов найти работу

Николай Сердюков пожелал хейтерам обрести мозги в ответ на советы найти работу

Ксения Бородина и Николай Сердюков Ксения Бородина и Николай Сердюков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Николай Сердюков, муж телеведущей Ксении Бородиной, подвергся насмешкам в интернете после публикации поста в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о супруге, где он рассказал о совместных путешествиях и о том, что это помогает избежать ее поисков по Москве. Тем не менее, в комментариях многие пользователи усомнились в его занятости, предположив, что у него слишком много свободного времени. На это последовал резкий ответ.

Мозги свои найдите, а потом рассказывайте мне про мою работу, — написал Сердюков.

Ранее сообщалось, что Сердюков отказался от участия в психологическом реалити-шоу «Мастер игры» вскоре после прибытия на съемки в Марракеш. По информации инсайдеров, причиной стало участие в проекте бывшего мужа телеведущей — Курбана Омарова. Николай, стоя с чемоданами, нервничал и переписывался в телефоне, после чего спешно сел в минивэн.

До этого Бородина оказалась вовлечена в судебный спор между интернет-маркетологом Элеонорой Тюриной и предпринимательницей Алиной Шаповаловой. Тюрина купила рекламу у телеведущей, заключив договор с Шаповаловой в качестве посредника. Стоимость кампании превысила 1,3 млн рублей, был внесён аванс в размере 200 тыс. рублей, однако публикация не состоялась, и Тюрина потребовала вернуть аванс.

Ксения Бородина
мужья
соцсети
комментарии
хейтеры
