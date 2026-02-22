Зимняя Олимпиада — 2026
«Невероятно»: Каллас и ее мужа уличили во лжи и недалекости

Журналист Боуз осудил Каллас за ложь в отношении России

Главу европейской дипломатии Каю Каллас и ее мужа Арво Халлика можно назвать нечестными и глупыми из-за двуличности в отношении России, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, семейная пара заработала на критике РФ сотни тысяч евро.

«Главный дипломат Европы» Кая Каллас не только невероятно неумна, но и невероятно нечестна. Осуждая спецоперацию на Украине, компания ее мужа с удовольствием зарабатывала сотни тысяч евро, торгуя в России, — написал он.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что русофобия и агрессия со стороны Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен связаны с отсутствием у них образования и культуры. По ее словам, эта проблема может привести к серьезным последствиям в мире.

До этого сообщалось, что глава европейской дипломатии подготовила документ с условиями для Москвы по Украине. На Западе журналисты назвали его списком «антироссийских пожеланий». По их мнению, соответствующий подход лишает Европейский союз права голоса в будущем.

