«Повод для гордости»: Костомаров оценил успех паралимпийцев

Успех российских паралимпийцев может стать примером для возвращения других спортсменов на международные соревнования с национальным флагом и гимном, заявил олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров. Он также поздравил команду с третьим местом в общем зачете, передает ТАСС.

Это повод для гордости. <…> Будем надеяться, что на их примере и остальные спортсмены смогут выступать так же и будут полноценными участниками Олимпийских игр, поэтому только поздравления, — заявил он.

Ранее председатель правления межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков заявил, что России необходимо открыть музей, посвященный паралимпийцам, чтобы отметить их выдающиеся достижения в спорте. По его словам, такой шаг вдохновит новое поколение спортсменов на новые достижения. Он подчеркнул, что инициатива включает установку памятных знаков и мемориальных досок в городах, где жили и тренировались спортсмены.