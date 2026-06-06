ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 18:47

Военный сделал предложение девушке, попавшей в реанимацию после атаки ВСУ

Военный сделал предложение девушке, раненной при атаке ВСУ на Енакиево

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Военный сделал предложение девушке, раненной при ударе ВСУ по автобусу в Енакиево, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. Градоначальник рассказал, что она в день атаки вместе с сыном ехала к возлюбленному.

Сегодня ее любимый человек приехал с ЛБС и сделал ей предложение. Прямо в реанимации, — написал Приходько.

Мэр Горловки отметил, что пострадавшая укрыла собой сына и смогла спасти ему жизнь. При этом она получила тяжелые ранения, к настоящему моменту ее состояние улучшилось.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Енакиево ДНР выросло до 12 человек. Также в Минтрансе опубликовали имена пассажиров рейса. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористический удар ВСУ по автобусу в Енакиево — это настоящая охота на людей.

Представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР. По ее словам, речь идет о статье 205 УК РФ «Террористический акт».

Регионы
Россия
ДНР
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин провел встречу с полпредом в СЗФО Игорем Руденей
Мужчину пять месяцев держали на цепи
Отъезд в США, мечты о Голливуде, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков
Беспощадный удар по ВСУ, Анита Цой торгует огурцами: что будет дальше
«Я заметил»: российский офицер раскрыл, чего нет у ВСУ на поле боя
На Украине убили военного-критика Сырского
Хегсет проигнорировал памятное мероприятие в Нормандии
Стало известно, чем теннисистка Андреева бесит соперницу
«Нельзя пересекать»: в Польше обратились к Буданову
Эвакуированные после атаки БПЛА жители Ленобласти вернулись домой
Колумбиец проиграл в карты и пытался вступить в ВСУ в Петербурге
Ларису Долину могут обязать освободить участок в Подмосковье
Василевский стал лучшим вратарем сезона в НХЛ
Отец Илона Маска раскрыл, кому нужно отдать Нобелевскую премию мира
МИД Азербайджана заявил о гибели россиянина при атаке в Азовском море
Измены мужа, сильное похудение, влияние Пугачевой: как живет Анита Цой
Вулкан в российском регионе выбросил пепел на высоту до 12 км
Михалков раскрыл главную причину русофобии в американском кино
Трое детей пострадали в ДТП под Вологдой
Беременная Аверина вышла в свет и рассказала, где будет рожать
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.