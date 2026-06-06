Военный сделал предложение девушке, попавшей в реанимацию после атаки ВСУ Военный сделал предложение девушке, раненной при атаке ВСУ на Енакиево

Военный сделал предложение девушке, раненной при ударе ВСУ по автобусу в Енакиево, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. Градоначальник рассказал, что она в день атаки вместе с сыном ехала к возлюбленному.

Сегодня ее любимый человек приехал с ЛБС и сделал ей предложение. Прямо в реанимации, — написал Приходько.

Мэр Горловки отметил, что пострадавшая укрыла собой сына и смогла спасти ему жизнь. При этом она получила тяжелые ранения, к настоящему моменту ее состояние улучшилось.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Енакиево ДНР выросло до 12 человек. Также в Минтрансе опубликовали имена пассажиров рейса. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористический удар ВСУ по автобусу в Енакиево — это настоящая охота на людей.

Представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР. По ее словам, речь идет о статье 205 УК РФ «Террористический акт».