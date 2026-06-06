Отец Илона Маска раскрыл, кому нужно отдать Нобелевскую премию мира Эррол Маск заявил, что отдал бы Нобелевскую премию мира Трампу

Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск в беседе с РИА Новости признался, что отдал бы Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Он отметил, что Трамп прилагает значительные усилия для достижения глобальной стабильности.

Дональд Трамп, скорее всего, лучший кандидат на получение премии мира <...> Это человек, который изо всех сил старается сделать так, чтобы в мире все было нормально, — сказал Маск на полях ПМЭФ.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в шутку предложил как можно быстрее вручить Трампу Нобелевскую премию мира, чтобы «закончились все войны». Лула выступил с таким заявлением во время рабочей поездки в Лиссабон. Трамп часто говорил в своих выступлениях, что заслуживает престижную награду в виде Нобелевской премии мира.

До этого Эррол Маск отметил впечатляющую красоту россиян. Он подчеркнул, что жители страны производят крайне приятное впечатление своим внешним видом.