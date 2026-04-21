21 апреля 2026 в 22:30

Трампу «предложили» вручить Нобелевскую премию мира

Президент Бразилии предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира

Фото: Molly Riley/Global Look Press
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в шутку предложил как можно быстрее вручить президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира, чтобы «закончились все войны», написали в издании Correio Braziliense. Лула выступил с таким заявлением во время рабочей поездки в Лиссабон.

Каждый день мы видим заявления президента Трампа. Я не знаю, шутка это или нет, о том, что он уже закончил восемь войн и до сих пор не получил Нобелевскую премию мира. Важно как можно скорее присудить Нобелевскую премию мира президенту Трампу, чтобы не было больше войн, — заявил бразильский лидер.

По данным журналистов, Трамп часто говорил в своих выступлениях, что заслуживает престижную награду в виде Нобелевской премии мира. К слову, в прошлом году эту награду получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо.

Позднее, как пишет Correio Braziliense, на встрече с Трампом она передала ему медаль Нобелевской премии мира и заявила, что именно он достоин этой награды. Однако позже американский лидер заявлял, что тема премии больше его не интересует.

Ранее жители США высказались об умственных способностях американского лидера. Так, чуть больше половины американцев полагают, что когнитивные способности президента ухудшились за последний год.

