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06 июня 2026 в 17:21

В России призвали не преувеличивать значение визита американцев в РФ

Песков призвал не преувеличивать значение приезда американской делегации на ПМЭФ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Приезд делегации США на Петербургский международный экономический форум является положительным событием, однако его значение не стоит переоценивать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ. По его словам, участие американской стороны можно приветствовать.

Приезд сюда американцев — это, конечно, явление положительное, его можно приветствовать, потому что это международный экономический форум. Но я бы пока на данной стадии сильно не преувеличивал значение этого приезда, — сказал Песков.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что западные политики внимательно следили за выступлением президента России Владимира Путина на ПМЭФ. По его словам, речь главы государства доказала, что Россия преодолела все экономические препятствия и собрала команду крупных международных партнеров.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что тема смены мирового порядка стала ключевой в речи президента России Владимира Путина на ПМЭФ. По его словам, на сегодняшний день формируются новые центры развития, такие как Китай и Индия, которые начнут постепенно ослаблять влияние Европы.

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