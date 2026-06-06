Мужчину пять месяцев держали на цепи в доме знахаря

Мужчину пять месяцев держали на цепи в доме знахаря Мужчину посадили на цепь в Кении, чтобы вылечить от психических расстройств

Мужчину пять месяцев держали на цепи в доме знахаря в Кении, сообщил портал 120.su. После освобождения юноши «врачевателя» задержали.

Полгода назад родители 22‑летнего Мвателы Делы из Кении обратились за помощью к местному знахарю Бааканде. Молодой человек страдал от психических расстройств, и целитель пообещал вылечить его с помощью травяных настоев и дымовых процедур.

Лишь благодаря вмешательству полиции Мватела был освобожден. Изможденного молодого человека сразу госпитализировали — ему потребовались медицинский осмотр и серьезная терапия.

Ранее Нюрбинский районный суд в Якутии вынес приговоры Геннадию и Алексею Кириллиным, отцу и сыну. Они использовали рабский труд на своем фермерском угодье. По версии следствия, семья использовала в качестве рабов 54-летнего и 31-летнего мужчин на ферме в селе Кюндяде. Один из пострадавших на тот момент страдал от тяжелого психического заболевания.

До этого сообщалось, что в Кировоградской области мать-воспитательница детского дома семейного типа держала в цепях и привязывала к кровати 17-летнюю девушку. У несовершеннолетней с детства установлена инвалидность первой группы.