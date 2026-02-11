Боялась, что убежит: опекунша посадила на цепь ребенка с синдромом Дауна

В Кировоградской области мать-воспитательница детского дома семейного типа держала на цепях и привязывала к кровати 17-летнюю девушку. У несовершеннолетней с детства установлена инвалидность первой группы. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.

Мать-воспитательница

Правоохранители инкриминируют женщине статью о незаконном лишении свободы несовершеннолетней и причинении ей физических страданий, сообщили в Офисе генпрокурора Украины. Подозреваемая — мать-воспитательница. Так, на Украине называют граждан, которые за зарплату от государства берут под свою опеку детей, оставшихся без родителей.

17-летняя Ира имеет синдром Дануа и требует постоянного внимания и особого подхода. По предварительным данным, женщина, которая взяла ребенка под опеку, несколько месяцев умышленно ограничивала передвижение девочки, несмотря на то, что знала о состоянии ее здоровья.

Чтобы девушка не выходила из дома мать-воспитательница надевала на руку и ногу ребенка металлические цепи, присоединенные к навесному замку.

Надо было ходить на работу

По словам самой подозреваемой, она действовала из лучших побуждений — ей надо было ходить на работу и она боялась, что Ирина убежит. При этом ночью женщина привязывала подопечную к кровати тканевым ремнем так, что та не могла двигаться.

О ситуации стало известно, когда Ирина смогла выбежать на улицу с цепями на теле. Очевидцы сфотографировали девочку и отправили в чат сельской общины, где также был зарегистрирован староста села. Последний сразу обратился в подразделение превенции, а тот уже доложил о преступном обращении с ребенком прокурору.

Девочку изъяли

Сейчас Ирина находится в лечебно-реабилитационном учреждении. Подозреваемой суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Ее также лишили статуса матери-воспитательницы.

«Лицо, которое берет на себя ответственность за воспитание и уход за ребенком, обязано прежде всего обеспечивать его безопасность, достойные условия жизни и защиту прав. Любые формы насилия или незаконного ограничения свободы недопустимы и будут иметь жесткую правовую оценку», — заявила начальница отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Кировоградской областной прокуратуры Алла Мороз.

