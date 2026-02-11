Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 12:16

Боялась, что убежит: опекунша посадила на цепь ребенка с синдромом Дауна

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кировоградской области мать-воспитательница детского дома семейного типа держала на цепях и привязывала к кровати 17-летнюю девушку. У несовершеннолетней с детства установлена инвалидность первой группы. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.

Мать-воспитательница

Правоохранители инкриминируют женщине статью о незаконном лишении свободы несовершеннолетней и причинении ей физических страданий, сообщили в Офисе генпрокурора Украины. Подозреваемая — мать-воспитательница. Так, на Украине называют граждан, которые за зарплату от государства берут под свою опеку детей, оставшихся без родителей.

17-летняя Ира имеет синдром Дануа и требует постоянного внимания и особого подхода. По предварительным данным, женщина, которая взяла ребенка под опеку, несколько месяцев умышленно ограничивала передвижение девочки, несмотря на то, что знала о состоянии ее здоровья.

Чтобы девушка не выходила из дома мать-воспитательница надевала на руку и ногу ребенка металлические цепи, присоединенные к навесному замку.

Надо было ходить на работу

По словам самой подозреваемой, она действовала из лучших побуждений — ей надо было ходить на работу и она боялась, что Ирина убежит. При этом ночью женщина привязывала подопечную к кровати тканевым ремнем так, что та не могла двигаться.

О ситуации стало известно, когда Ирина смогла выбежать на улицу с цепями на теле. Очевидцы сфотографировали девочку и отправили в чат сельской общины, где также был зарегистрирован староста села. Последний сразу обратился в подразделение превенции, а тот уже доложил о преступном обращении с ребенком прокурору.

Девочку изъяли

Сейчас Ирина находится в лечебно-реабилитационном учреждении. Подозреваемой суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Ее также лишили статуса матери-воспитательницы.

«Лицо, которое берет на себя ответственность за воспитание и уход за ребенком, обязано прежде всего обеспечивать его безопасность, достойные условия жизни и защиту прав. Любые формы насилия или незаконного ограничения свободы недопустимы и будут иметь жесткую правовую оценку», — заявила начальница отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Кировоградской областной прокуратуры Алла Мороз.

Читайте также:

Папа насиловал дочь за донаты: почему мать не замечала неладное?

Жгли труп проститутки в мангале: женщине грозит 11 лет за двойное убийство

Терабайты детского порно: новые ужасы из дела бизнесмена Жилкина

происшествия
Украина
уголовные дела
родители
синдром Дауна
инвалидность
инвалиды
сироты
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали одну из ключевых тем повестки с США
IT-эксперт рассказал, как защитить умные кормушки для питомцев от взлома
В тюрьмах Кузбасса в прошлом году родилось 26 детей
В Кремле сравнили успехи России и США в атомной энергетике
Ильиновка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 февраля
В Кремле высказались о выборах на Украине
В Кремле оценили намерение Зеленского провести выборы на Украине
В России произошел обвал вылова иваси
Песков ответил насчет взаимодействия Баку и Еревана с США
Песков раскрыл, повлияет ли замедление Telegram на связь бойцов СВО
Названо условие, при котором Гуменник получит олимпийскую медаль
Песков объяснил ситуацию с ограничением работы Telegram
Следствие раскрыло мотив пособника покушения на генерала Алексеева
Почему не работает WhatsApp 11 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Билеты за 93 тысячи: о чем новый спектакль с Ефремовым, тайны закулисья
Заказчиков нападения на генерала Алексеева продолжат разыскивать
Шутка на свадьбе в Ингушетии закончилась поножовщиной
В Минобороны сообщили об ударах по инфраструктуре ВСУ
«Бог Кузя» возобновил проповеди
Гендиректор РЖД рассказал о вынужденных мерах в отношении работников
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.