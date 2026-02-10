Терабайты детского порно: новые ужасы из дела бизнесмена Жилкина

Сразу после задержания Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга, СМИ писали, что в компьютере мужчины нашли файлы с детской порнографией. Теперь выяснилось, что многие ролики мужчина снимал самостоятельно. NEWS.ru рассказывает о новых подробностях громкого уголовного дела.

Мама перепутала сыновей

Жилкин рассказывал следователям, что похитил девятилетнего Пашу днем 30 января у магазина «Лента» на Таллинском шоссе. Ранее педофил предлагал ребенку интим за деньги, но мальчик не только отказался, но и, по словам подозреваемого, начал шантажировать его — вымогать 500 тыс. рублей. В противном случае о педофилии Жилкина должны были узнать в полиции.

Про самого Пашу известно, что он жил в многодетной семье и никогда не посещал школу. Когда мальчика объявили в розыск, мать передала волонтерам фото другого сына.

Бабушка Паши рассказывала, что внук часто гулял возле торгового центра, рядом с которым был похищен. Там он подрабатывал и мыл фары у припаркованных машин.

Утопил в холодном озере

Петр Жилкин — уроженец ЛНР, который ранее переехал в Ростовскую область, а затем перебрался в Северную столицу. Известно, что мужчина занимался предпринимательством в сфере строительства. Многие знакомые в социальных сетях отзывались о Петре положительно и удивлялись, что мужчина оказался убийцей.

Изначально Жилкин солгал следователям, что убил ребенка еще в салоне авто ударом по голове. Медицинская экспертиза подтвердила, что на момент, когда убийца сбросил тело ребенка в озеро недалеко от деревни Яльгелево, мальчик был еще жив. Предполагается, что связанный скотчем по рукам и ногам школьник захлебнулся в водоеме.

Спасатели достают тело убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина Фото: Артем Пряхин/РИА Новости

В день убийства подозреваемый встретился со своей сожительницей, вместе они сходили в тренажерный зал, а затем поужинали в ресторане. Дома пара выпила вина и легла спать. Утром спутница Жилкина отправилась на работу, а сам мужчина подался в бега, поскольку из новостей узнал, что объявлен в федеральный розыск.

«Я в федералке. Тебя еще менты не нашли? Пытаются мне 105-ю впаять за пятницу. Пацана-попрошайку подвозил, перед тем как к тебе ехать. <...> Потом подтвердишь, что тусили вместе», — писал Петр своей избраннице.

Поймали Жилкина в Пскове. Он сам в итоге показал место, где оставил труп мальчика. Чтобы достать тело, спасателям пришлось ломать лед на водоеме.

Педофил против педофила

Уже в день задержания Жилкина СМИ писали, что в его гаджетах нашли файлы с детской порнографией. Однако 10 февраля стало известно, что речь идет не просто о коллекции запретных видео со сторонних ресурсов. Журналисты рассказали, что в компьютере подозреваемого нашли два терабайта детской порнографии, которую он сам же и снимал.

Предварительно установлено, что он вступал в сексуальные контакты с детьми еще в Ростове-на-Дону. Туда выехали следователи.

Пока сыщики сомневаются, что целью мужчины было сбывать отснятые кадры. Он был состоятельным человеком, имел достаточно прибыльный бизнес.

Тем временем защищать семью погибшего мальчика взялся юрист Никита Сорокин. Согласно судебной картотеке, мужчина был судим за вовлечение подростка в проституцию.

Сорокин официально подтвердил наличие судимости при вступлении в партию «Яблоко» в 2021 году. Юрист признался, что не скрывает своего прошлого.