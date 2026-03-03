Выявлены хищения при реконструкции томского аэропорта Заведено дело по факту хищения 6 млн рублей при реконструкции аэропорта в Томске

Сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры выявили масштабные нарушения при реконструкции томского аэропорта Богашево, сообщила пресс-служба ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ущерб оценивается в 6 млн рублей.

Выяснилось, что в период с 2019 по 2022 год подрядчик получал незаконные выплаты. Увеличение стоимости маскировали под существенный рост цен на стройматериалы, хотя реальных оснований для этого не было. В настоящий момент проводятся следственные действия, информация о подозреваемых или задержанных официально не разглашается.

Ранее стало известно, что суд заключил под стражу до 15 апреля 2026 года генерального директора компании «Виту проект» Сергея Архипова. Мужчину подозревают в хищении бюджетных средств у Росгвардии в размере 83,7 млн рублей.

До этого сообщалось, что в России возбудили уголовное дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны РФ. Речь шла о средствах, выделенных по госконтракту для строительства водовода между Ростовом-на-Дону и Донецком.