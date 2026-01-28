В Сети появилось объявление о продаже томского крематория В Томске продают крематорий за 370 млн рублей

На продажу в Томске выставлен крематорий, построенный в 2022 году, сказано в объявлении на популярном сервисе. Стоимость объекта достигает 370 млн рублей при средней выручке в месяц 4 млн рублей.

Крематорий расположен на территории действующего кладбища в деревне Воронино. Его общая площадь достигает 3,3 тыс. квадратных метров. В него входит два корпуса: административный (прием посетителей, консультации) и санитарно-технический. Комплекс также оснащен оборудованием для кремационной линии и системой отопления с газовой котельной.

Ранее директор бизнес-направления «Авито» Александр Мирской сообщил, что объявление о продаже аэропорта Домодедово на площадке является подлинным. Заметку разместили от лица официального аккаунта банка ПСБ. Согласно объявлению, стоимость объекта составляла 132 млрд 265,8 млн рублей.

При этом в пресс-службе Домодедово заявили, что не знают о продаже аэропорта в Сети. Представитель воздушной гавани подчеркнул, что публикация на популярном сайте объявлений, вероятнее всего, является фейком.