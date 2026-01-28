Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 20:39

В Сети появилось объявление о продаже томского крематория

В Томске продают крематорий за 370 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На продажу в Томске выставлен крематорий, построенный в 2022 году, сказано в объявлении на популярном сервисе. Стоимость объекта достигает 370 млн рублей при средней выручке в месяц 4 млн рублей.

Крематорий расположен на территории действующего кладбища в деревне Воронино. Его общая площадь достигает 3,3 тыс. квадратных метров. В него входит два корпуса: административный (прием посетителей, консультации) и санитарно-технический. Комплекс также оснащен оборудованием для кремационной линии и системой отопления с газовой котельной.

Ранее директор бизнес-направления «Авито» Александр Мирской сообщил, что объявление о продаже аэропорта Домодедово на площадке является подлинным. Заметку разместили от лица официального аккаунта банка ПСБ. Согласно объявлению, стоимость объекта составляла 132 млрд 265,8 млн рублей.

При этом в пресс-службе Домодедово заявили, что не знают о продаже аэропорта в Сети. Представитель воздушной гавани подчеркнул, что публикация на популярном сайте объявлений, вероятнее всего, является фейком.

объявления
Томск
крематорий
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь певицы Славы рассказала, из-за чего страдает ее мать
«Прекрасно выглядит»: Костомаров о последней встрече с Линичук
Такер Карлсон сделал заявление о распаде США
Одинцово заволокло дымом из-за вспыхнувшего склада
Рубио заявил, что властям Ирана придется «измениться или уйти»
Раскатов и Щербакова рассказали о важности техники в «Ледниковом периоде»
«Очень ценно»: Щербакова о нюансах судейства на «Ледниковом периоде»
Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание
В США поставили перед НАТО важную задачу по Арктике
В Сети появилось объявление о продаже томского крематория
Кабан зимой без загона: секреты охоты с вышки от опытных промысловиков
Рубио задумался о реформировании НАТО
Ребенок нашел метеорит старше Земли
В Парагвае открыли бюст Юрия Гагарина
В МЧС предупредили о резком похолодании в Москве
Двухлетний гений бильярда попал в Книгу рекордов Гиннесса
Турист наткнулся на останки пропавшей девушки
Канье Уэсту пришлось обратиться в реабилитационный центр
Профессор объяснил принцип работы часов Судного дня
Трусова рассказала о впечатлениях от съемок «Ледникового периода»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.