31 января 2026 в 05:18

Стало известно, когда семью Усольцевых могут признать погибшими

Адвокат Гуревич: пропавшую семью Усольцевых в марте могут признать погибшими

Сотрудники МЧС России на месте поиска семьи Усольцевых в тайге Красноярского края Сотрудники МЧС России на месте поиска семьи Усольцевых в тайге Красноярского края Фото: МЧС России
Семья Усольцевых, пропавшая в горной тайге Красноярского края в конце сентября прошлого года, в марте может быть официально признана погибшей, сообщила ТАСС адвокат и бывший следователь Сталина Гуревич. По ее словам, такой сценарий возможен, если исчезновение произошло в результате обстоятельств, угрожавших жизни.

По общему правилу человека признают умершим через пять лет, а через полгода признают безвестно отсутствующим. Но если известно, что человек пропал в следствие каких-то обстоятельств, угрожавших его жизни, умершим могут признать через полгода. Но это должно быть реально имевшее место событие: сход лавины, теракт, ДТП, — пояснила эксперт.

Март станет ключевым сроком, так как с момента исчезновения Усольцевых в конце сентября 2025 года как раз исполнится полгода. В настоящее время поисковые работы продолжаются: 30 января спасатели вновь возобновили активные поиски пропавшей семьи в труднодоступной горно-таежной местности. Официальное признание погибшими необходимо родственникам для решения юридических вопросов, связанных с наследством, правом на имущество и другими гражданскими отношениями.

Ранее криминалист Михаил Игнатов предположил, что поиски пропавших могли возобновить из-за появления новых обстоятельств. По мнению эксперта, специалистам могла поступить информация, которая пока скрыта тайной следствия.

