Российскому борцу вольного стиля подарили неожиданный подарок

Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев получил в подарок кроссовер, сообщает Telegram-канал Sport Baza. В материале сказано, что презент был вручен за победу на молодежном чемпионате Европы в Сербии.

Авто преподнесли Умар Кремлев, Михаил Мамиашвили и Федерация спортивной борьбы России. 20-летний чемпион исполнил прием «прыжок кобры» в финале против француза Рахима Магамадова. Исламгереев поблагодарил и признался, что такие жесты поддержки вдохновляют на новые победы.

Ранее Исламгереев при помощи особенного приема одержал победу на последних секундах схватки на чемпионате Европы среди спортсменов не старше 23 лет. Благодаря приему «летучая белка» он смог за семь секунд до конца одолеть француза чеченского происхождения Рахима Магамадова. По информации журналистов, Исламгереев в 1/4 финала был на грани вылета. Благодаря приему он победил со счетом 10:8.

До этого Объединенный мир борьбы (UWW) вынес решение по российским спортсменам до 24 лет — они смогут выступить на международных соревнованиях с флагом и гимном РФ. Вице-президент UWW, член бюро организации, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что также решается судьба российских спортсменов от 25 лет.