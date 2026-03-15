Российскому борцу вольного стиля подарили неожиданный подарок

Российскому борцу вольного стиля Исламгерееву подарили кроссовер

Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев получил в подарок кроссовер, сообщает Telegram-канал Sport Baza. В материале сказано, что презент был вручен за победу на молодежном чемпионате Европы в Сербии.

Авто преподнесли Умар Кремлев, Михаил Мамиашвили и Федерация спортивной борьбы России. 20-летний чемпион исполнил прием «прыжок кобры» в финале против француза Рахима Магамадова. Исламгереев поблагодарил и признался, что такие жесты поддержки вдохновляют на новые победы.

Ранее Исламгереев при помощи особенного приема одержал победу на последних секундах схватки на чемпионате Европы среди спортсменов не старше 23 лет. Благодаря приему «летучая белка» он смог за семь секунд до конца одолеть француза чеченского происхождения Рахима Магамадова. По информации журналистов, Исламгереев в 1/4 финала был на грани вылета. Благодаря приему он победил со счетом 10:8.

До этого Объединенный мир борьбы (UWW) вынес решение по российским спортсменам до 24 лет — они смогут выступить на международных соревнованиях с флагом и гимном РФ. Вице-президент UWW, член бюро организации, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что также решается судьба российских спортсменов от 25 лет.

Пушилин рассказал, как двигается работа по улучшению «Купола Донбасса»
Трамп заявил, что США не нужна помощь Зеленского
ЕС опубликовал имена двух россиян, исключенных из санкций
Аэропорт Краснодара временно приостановил прием авиарейсов
Захарова рассказала, по какому принципу Россия строит отношения с США
«Девочки из центра Москвы»: Дибров раскрыл детали своего нового романа
Не покупай! Названы сувениры, которые нельзя вывозить из популярных стран
Матч «Финалиссима» между Испанией и Аргентиной отменен
«Разум и логика»: в ОАЭ рассказали о попытках решить конфликт
Роковой клип Shortparis: Гайдуков умер вслед за Комягиным, их убили?
Минздрав Ливана раскрыл число погибших с начала конфликта
Аракчи рассказал, для кого доступен Ормузский пролив
Трамп нашел способ наладить судоходство в Ормузском проливе
Деньги и беседа с детьми: ценные советы мужчинам перед разводом от юриста
Изнасиловал, повесил, украл Шолохова: как два телефониста кошмарили Орел
Швейцария отказала США в пролете самолетов-разведчиков
Над Москвой сбили 65-й беспилотник за день
Раскрыты причины, которые за пять лет расшатали экономику Европы
В Иране раскрыли детали переговоров о ядерном оружии перед нападением США
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

