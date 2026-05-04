День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 18:53

«Хорошая новость для России»: в Ирландии указали на один важный шаг Китая

Журналист Макдональд: решение Китая игнорировать санкции США поможет России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Решение Пекина игнорировать американские санкции против китайских нефтяных компаний может существенно помочь России, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X. По его мнению, этот шаг указывает на то, что Китай занял более решительную позицию.

Это потенциально очень хорошая новость для России. <…> Это говорит о более решительной позиции Пекина, которая открывает перед Москвой большие возможности, — написал Макдональд.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Трамп вряд ли отменит визит в Китай из-за отказа страны выполнять санкции США против своих нефтяных компаний. При этом, по его словам, не стоит ждать достижения конкретных договоренностей по итогам возможной встречи двух лидеров.

До этого Министерство коммерции КНР запретило признавать и соблюдать санкции США против пяти китайских нефтехимических компаний. Речь идет о мерах, введенных Вашингтоном из-за торговли нефтью с Ираном. В ведомстве подчеркнули, что действия американской стороны ограничивают нормальную коммерческую деятельность компаний и нарушают базовые нормы международных отношений.

Европа
Ирландия
журналисты
Китай
санкции
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.