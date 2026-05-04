Журналист Макдональд: решение Китая игнорировать санкции США поможет России

Решение Пекина игнорировать американские санкции против китайских нефтяных компаний может существенно помочь России, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X. По его мнению, этот шаг указывает на то, что Китай занял более решительную позицию.

Это потенциально очень хорошая новость для России. <…> Это говорит о более решительной позиции Пекина, которая открывает перед Москвой большие возможности, — написал Макдональд.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Трамп вряд ли отменит визит в Китай из-за отказа страны выполнять санкции США против своих нефтяных компаний. При этом, по его словам, не стоит ждать достижения конкретных договоренностей по итогам возможной встречи двух лидеров.

До этого Министерство коммерции КНР запретило признавать и соблюдать санкции США против пяти китайских нефтехимических компаний. Речь идет о мерах, введенных Вашингтоном из-за торговли нефтью с Ираном. В ведомстве подчеркнули, что действия американской стороны ограничивают нормальную коммерческую деятельность компаний и нарушают базовые нормы международных отношений.