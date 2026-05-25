Арабский репортер не смог промолчать после увиденного в ЛНР

Al Arabiya: нет сомнений, что ВСУ намеренно атаковали колледж в ЛНР

Удар по педагогическому колледжу в Старобельске пришелся по гражданскому объекту, заявил шеф-корреспондент телеканала Al Arabiya Саад Халаф. По его словам, последствия атаки свидетельствуют о том, что здание не использовалось в военных целях.

Халаф сообщил, что увиденное на месте исключает возможность быстрой инсценировки последствий удара. Журналист подчеркнул, что внутри колледжа находилось большое количество личных вещей, принадлежавших детям.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание, что удар по колледжу в ЛНР был точным и преднамеренным. Посетив место трагедии, корреспондент рассказал, что западные СМИ и представители в ООН пытаются представить произошедшее как случайность.

До этого уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что Вооруженные силы Украины ждали, когда дети начнут выбегать из общежития колледжа в Старобельске, перед тем как начать наносить удары. По ее словам, на это указывает периодичность украинских атак на учебное заведение.

