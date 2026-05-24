ВСУ поджидали детей перед ударом в Старобельске Лантратова: ВСУ ждали выхода детей из общежития перед нанесением удара

Вооруженные силы Украины ждали, когда дети начнут выбегать из общежития колледжа в Старобельске перед тем, как начать наносить удары, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, которые приводит ТАСС, на это указывает периодичность украинских атак на учебное заведение.

16 БПЛА. А что значит периодичность? Они просто ждали, когда будут выбегать дети, которые будут стараться спастись. И били снова и снова, — рассказала Лантратова.

В ЛНР 35 человек были ранены при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. Как уточнил в соцсетях глава региона Леонид Пасечник, двоих человек удалось быстро поднять на поверхность, они были незамедлительно переданы медикам.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что свыше 50 иностранных журналистов направились на место трагедии в Старобельске (ЛНР). Она уточнила, что в поездке принимают участие представители СМИ из 19 стран. Кроме того, дипломат подтвердила, что BBC официально отказались от поездки, а CNN находятся в отпуске.