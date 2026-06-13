Лантратова и Минобороны помогли трижды раненному бойцу СВО

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в МАКСе, что совместно с Министерством обороны РФ организовала медицинское обследование для участника специальной военной операции, который получил ранения трижды. Мать бойца, обеспокоенная тем, что сыну требуется дополнительная диагностика и лечение, обратилась в аппарат омбудсмена.

Мы направили обращение в Министерство обороны России. Попросили помочь бойцу восстановить здоровье. В ведомстве сообщили, что военнослужащий направлен на военно-врачебную комиссию. Специалисты провели осмотр. Дали заключение о состоянии его здоровья, — говорится в сообщении.

Ранее Лантратова сообщила, что содействовала семье погибшего в ходе специальной военной операции контрактника в получении причитающихся страховых выплат. По словам омбудсмена, у военнослужащего, павшего при выполнении боевого долга, осталась многодетная семья, где воспитывается семеро несовершеннолетних детей.

Также она заявила, что оказала содействие родственникам участника специальной военной операции из Тамбова в выяснении его местонахождения. Омбудсмен уточнила, что близкие военнослужащего потеряли с ним контакт еще весной 2025 года.