Стало известно, насколько вырос госдолг Украины с 2022 года Минфин: госдолг Украины с начала 2022 года вырос до $208,97 млрд

Государственный внешний и внутренний долг Украины с начала 2022 года вырос более чем в два раза и достиг $208,97 млрд, следует из данных министерства финансов страны. За этот период совокупный объем обязательств увеличился на $111,01 млрд.

Наиболее заметный рост пришелся на внешний долг, который увеличился с $57,2 млрд до $162,73 млрд, то есть почти в три раза. Около $10 млрд из этой суммы приходится на задолженность перед МВФ, остальная часть — на займы и поддержку со стороны стран-союзников.

В пересчете на население долг составляет около $7,5 тыс. (543 тыс. рублей) на каждого украинца при численности около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований. В Верховной раде отмечали, что на погашение текущей задолженности может потребоваться порядка 35 лет.

Ранее сообщалось, что госдолг США увеличился почти на $450 млрд (32,59 трлн рублей) и превысил отметку в $39,2 трлн (2 838,86 трлн рублей) с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Среди причин роста долга называются возросшие оборонные расходы, финансирование военных операций и союзнической помощи Израилю.