Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 09:47

Стало известно, насколько вырос госдолг Украины с 2022 года

Минфин: госдолг Украины с начала 2022 года вырос до $208,97 млрд

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Государственный внешний и внутренний долг Украины с начала 2022 года вырос более чем в два раза и достиг $208,97 млрд, следует из данных министерства финансов страны. За этот период совокупный объем обязательств увеличился на $111,01 млрд.

Наиболее заметный рост пришелся на внешний долг, который увеличился с $57,2 млрд до $162,73 млрд, то есть почти в три раза. Около $10 млрд из этой суммы приходится на задолженность перед МВФ, остальная часть — на займы и поддержку со стороны стран-союзников.

В пересчете на население долг составляет около $7,5 тыс. (543 тыс. рублей) на каждого украинца при численности около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований. В Верховной раде отмечали, что на погашение текущей задолженности может потребоваться порядка 35 лет.

Ранее сообщалось, что госдолг США увеличился почти на $450 млрд (32,59 трлн рублей) и превысил отметку в $39,2 трлн (2 838,86 трлн рублей) с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Среди причин роста долга называются возросшие оборонные расходы, финансирование военных операций и союзнической помощи Израилю.

Европа
Украина
Минфин
госдолг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Немецкий политик назвала последствие отказа ФРГ от сотрудничества с Россией
ВСУ ударили по мостам, ведущим в Крым
Москвичам рассказали об изменении погоды на выходных
Стало известно, в какой части Германии лучше понимают Россию
На Западе объяснили, как США отдаляются от ЕС из-за России
Закрытие Ормуза и нефть по $150: как РФ заработает на провале США в Иране
Три человека пострадали при столкновении автобуса с фурой в Саратове
Глава МВД Германии испугался удара БПЛА по бундестагу
Стало известно, насколько вырос госдолг Украины с 2022 года
Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по грузовику в Херсонской области
«Друзья Океана» спасли горбатого кита Петра Великого в Мурманской области
Синоптик рассказал, когда Москву накроют грозы и град
Лантратова и Минобороны помогли трижды раненному бойцу СВО
В европейской стране разгорелся скандал из-за украинских дронов
Труп нашли недалеко от тренировочной базы сборной Ирана на ЧМ по футболу
Раскрыта судьба унесенного течением реки Терек подростка
Власти Афганистана пустили в ход бронетехнику против женщин
Неизвестные открыли огонь по работавшим в поле фермерам
Волгоградские власти раскрыли последствия атаки ВСУ
Эксперт объяснил, как человек оценивает вкус еды
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.