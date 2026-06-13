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13 июня 2026 в 09:55

Глава МВД Германии испугался удара БПЛА по бундестагу

Глава МВД Германии Добриндт предупредил об угрозе атаки дронов на бундестаг

Александр Добриндт Александр Добриндт Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Угроза атак беспилотных летательных аппаратов на здание бундестага возрастает, заявил глава Министерства внутренних дел Германии Александр Добриндт. В своем письме к председателю парламента Юлии Клекнер он отметил, что участившиеся в последнее время случаи появления дронов усилили настороженность со стороны служб безопасности, передает газета Rheinische Post.

Защита конституционных органов имеет особое значение в свете сложившейся ситуации абстрактной угрозы, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ЕС за счет средств своих же налогоплательщиков спонсирует удары украинской армии по собственным территориям. Спикер назвал происходящее абсурдом. Так он прокомментировал падения дронов Вооруженных сил Украины в Латвии и Молдавии.

Тем временем, глава Министерства обороны Греции Никос Дендиас заявил, что в стране будет возбуждено уголовное дело из-за обнаружения украинского морского дрона, поскольку одних только извинений недостаточно. Министр подчеркнул, что нахождение взрывоопасного устройства в зоне судоходства создает прямую угрозу для жизни людей.

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