В европейской стране заведут уголовное дело после инцидента с БПЛА ВСУ Греция заведет уголовное дело после инцидента с украинским дроном

Уголовное разбирательство инициируют в Греции из-за обнаружения украинского морского беспилотника, поскольку, по мнению главы греческого министерства обороны Никоса Дендиаса, одних извинений недостаточно. Он подчеркнул, что наличие взрывного устройства в судоходной зоне представляет явную угрозу человеческим жизням, что предусматривает уголовную ответственность в законодательстве цивилизованных стран, сообщает газета «Икономикос Тахидромос».

Наличие взрывного устройства в районах судоходства создает очевидную опасность для жизни людей. В греческом уголовном кодексе, как я полагаю, и во всех уголовных кодексах цивилизованных государств, предусмотрено уголовное наказание, поэтому этот вопрос остается актуальным, — сказал он.

Министр отметил, что извинения украинских властей за инцидент относятся лишь к политической сфере — при этом вопрос о том, кто понесет ответственность, остается открытым. По его словам, сначала министерство обороны передаст результаты расследования в министерство судоходства, оттуда материалы направят в прокуратуру, а уже прокурор примет окончательное решение о наличии состава преступления.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Европа уже столкнулась с 11 инцидентами с украинскими дронами за три месяца. По словам дипломата, Киев бомбит Евросоюз каждую неделю.