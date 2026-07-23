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23 июля 2026 в 16:00

Россия оштрафовала немецкий Rheinmetall на десятки миллионов евро

Суд Москвы взыскал с немецкого концерна Rheinmetall €47,2 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Арбитражный суд Москвы вынес решение о расторжении контракта между Министерством обороны России и немецким военно-промышленным концерном Rheinmetall, сообщает ТАСС. Иск выдвинула столичная военная прокуратура. С компании постановили взыскать €47,2 млн (4,2 млрд рублей).

Суд решил иск Московской военной прокуратуры <...> удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ответчиков €47 млн 202 тыс. и признать контракт ответчиков с Минобороны расторгнутым, — сказали в суде.

Ранее сообщалось, что акции Rheinmetall подешевели на 20% после сообщения Der Spiegel об отказе Германии от строительства шести фрегатов F126. Проект оценивался в €12,8 млрд, а немецкий производителя вооружений должен был стать одним из ключевых подрядчиков. Решение, как утверждается, принял министр обороны Германии Борис Писториус.

До этого глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что конфликт на Украине не завершится в 2026 году, и обвинил Россию в нежелании завершать боевые действия. По его словам, Москва якобы не проявляет заинтересованности в завершении боевых действий, а Киев по-прежнему нуждается в военной поддержке со стороны Европы.

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