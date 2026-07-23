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23 июля 2026 в 16:39

Протоиерей Ткачев объяснил, почему не стоит завидовать богатым людям

Протоиерей Ткачев: богатые люди живут проклятой жизнью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Богатым людям и тем, кто имеет власть, не стоит завидовать, так как они живут «проклятой жизнью», заявил протоиерей Андрей Ткачев на лекции о Достоевском в Оптиной Пустыни. Он отметил, что деньги заставляют человека круглосуточно работать ради наращивания капитала. Запись мероприятия опубликована на Rutube-канале священнослужителя.

Если Бог даст вам богатство — вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым, — заявил Ткачев.

Протоиерей добавил, что большие деньги отнимают сон и аппетит. По его мнению, по-настоящему свободны те люди, у которых нет крупного капитала и ответственности за жизнь страны. Священнослужитель высказал мнение, что они лучше всего живут.

Ранее глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян укреплять веру в народе. Он добавил, что духовенство России и Белоруссии должно трудиться во имя защиты Отечества.

Кроме этого, игумен кандидат богословия Иов (Чернышев) заявил о притеснении РПЦ в Европе. С его слов, власти делают все, чтобы священники не проводили богослужения.

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