«Батюшку не переделать»: дрон ВСУ ранил уважаемого курянами протоиерея

В Судже Курской области в результате атаки беспилотника ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Инцидент произошел в районе Дома народного творчества, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

По предварительным данным, священнослужитель получил слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Ему уже оказана первая медицинская помощь. Губернатор отметил, что врачи сделают все возможное для его выздоровления.

Отец Евгений хорошо известен в области своей активной помощью местным жителям. Еще в августе он укрывал и эвакуировал суджанцев, а затем организовывал доставку и выдачу гуманитарной помощи. Он продолжал выезжать в приграничные территории с волонтерскими и духовными миссиями, поддерживая вернувшихся туда людей.

Прошлой весной он уже был ранен в ходе такого выезда. Я не раз просил его воздержаться от риска, но безуспешно. Батюшку не переделать. Дай бог, чтобы он скорее встал на ноги! — написал Хинштейн.

В настоящее время обстоятельства атаки уточняются. Состояние протоиерея остается главным предметом заботы местных властей и медицинских работников.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате двух ударов беспилотников погибли мирные жители. Инциденты произошли в Грайворонском и Шебекинском округах.