Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 23:53

«Батюшку не переделать»: дрон ВСУ ранил уважаемого курянами протоиерея

Хинштейн: протоиерей Шестопалов пострадал из-за атаки дрона на Курскую область

Курская область Курская область Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Судже Курской области в результате атаки беспилотника ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Инцидент произошел в районе Дома народного творчества, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

По предварительным данным, священнослужитель получил слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Ему уже оказана первая медицинская помощь. Губернатор отметил, что врачи сделают все возможное для его выздоровления.

Отец Евгений хорошо известен в области своей активной помощью местным жителям. Еще в августе он укрывал и эвакуировал суджанцев, а затем организовывал доставку и выдачу гуманитарной помощи. Он продолжал выезжать в приграничные территории с волонтерскими и духовными миссиями, поддерживая вернувшихся туда людей.

Прошлой весной он уже был ранен в ходе такого выезда. Я не раз просил его воздержаться от риска, но безуспешно. Батюшку не переделать. Дай бог, чтобы он скорее встал на ноги! — написал Хинштейн.

В настоящее время обстоятельства атаки уточняются. Состояние протоиерея остается главным предметом заботы местных властей и медицинских работников.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате двух ударов беспилотников погибли мирные жители. Инциденты произошли в Грайворонском и Шебекинском округах.

Курская область
Александр Хинштейн
протоиерей
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ревнивый курянин забросил сопернику в окно гранату
Украинские ЦИПсО ставят цифровые ловушки для бойцов ВС РФ
В США предположили, что повлияло на решение Вашингтона атаковать Каракас
Рекорд Овечкина, золото фигуристов на ОИ, отмена санкций: прогноз на 2026-й
В Подмосковье лифт придавил женщину во время уборки
Германии не понравились слова Медведева о похищении Мерца
Старший сын Кадырова получил новую высокую должность
«Правда восторжествовала»: власти Венесуэлы отстояли свою страну в СБ ООН
Один из российских аэропортов «захлопнулся» для полетов самолетов
Россиянка рассказала о странной обстановке на пляжах Венесуэлы
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 января 2026 года
Приметы 6 января — Рождественский сочельник: готовимся к великому празднику
На Западе объяснили, что происходит на Украине после ударов ВС РФ
Роман с Уэстом, дочь от Купера, «отмена» из-за Z: неожиданные факты о Шейк
Над несколькими регионами России отразили масштабную атаку БПЛА
«Батюшку не переделать»: дрон ВСУ ранил уважаемого курянами протоиерея
Два человека погибли в Белгородской области на фоне ударов ВСУ
Экс-глава Генштаба Франции оценил шансы Украины на победу
Признанный годным к службе украинец внезапно умер у ТЦК
Первое слушание по делу Мадуро: что известно, что он сказал в свою защиту
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.