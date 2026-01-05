Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 23:43

Два человека погибли в Белгородской области на фоне ударов ВСУ

Оперштаб Белгородской области сообщил о смерти двух мужчин после атаки дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Белгородской области в результате двух ударов беспилотников погибли мирные жители. Инциденты произошли в Грайворонском и Шебекинском округах, сообщил оперативный штаб региона.

Первое нападение произошло в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. В результате удара беспилотника погиб мужчина. Спасти его не удалось — от полученных ранений он скончался на месте еще до прибытия медиков.

В селе Белянка Шебекинского округа дрон атаковал частный дом. Погиб мирный житель — мужчина скончался на месте, — уточняется в сообщении о втором инциденте.

Подробности происшествия и возможные разрушения уточняются. На месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее Минобороны РФ информировало, что средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили 42 беспилотника. Дроны пытались атаковать семь регионов и Москву. Работа была проведена в период с 16:00 мск до 20:00 мск. Всего 16 БПЛА сбито над территорией Белгородской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, шесть БПЛА — над территорией Рязанской области, пять БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву

