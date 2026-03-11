«Кровавая неделя»: в МИД РФ осудили преступные действия Киева Мирошник назвал прошедшую неделю самой кровавой с начала года из-за действий ВСУ

Минувшая неделя стала рекордной по числу жертв среди мирного российского населения с начала года, обратил внимание посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. В эфире «Известий» он сообщил, что от действий украинских бойцов пострадали 183 человека, 30 из них погибли.

Я вижу активизацию с украинской стороны по количеству убитых и раненых гражданских жителей на нашей территории <...>. Это самая кровавая неделя с начала года, — заявил Мирошник.

Дипломат назвал происходящее «фоном переговорного процесса». Киев в очередной раз доказал свое нежелание договариваться с российской стороной.

До этого Мирошник отмечал, что украинские силы вновь совершили военное преступление, ударив по гражданским объектам в Брянске. По его словам, Киев пытается переключить на себя внимание европейских «хозяев», отвлеченных событиями на Ближнем Востоке. Других способов официальный Киев не предпринимает.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее указала, что ВСУ намеренно нанесли ракетный удар по гражданскому населению в Брянске. По ее словам, секретариат ООН обязан обратить внимание на преступление Киева. Украинские войска могли напасть на Брянск семью ракетами Storm Shadow.