10 марта 2026 в 22:15

В МИД РФ раскрыли итоги «праздничных» обстрелов ВСУ

Мирошник: при атаках ВСУ за праздничные выходные убиты девять человек, ранен 71

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
За прошедшие праздничные выходные в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали более 70 жителей российских регионов, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Жертвами атак Киева стали девять человек, среди которых оказался один ребенок. Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Белгородской области, Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

За праздничные дни, 7–9 марта, пострадали 80 мирных жителей: ранен 71 человек, в их числе четверо детей, погибли девять мирных жителей, в том числе ребенок. <…> Таких совпадений не бывает. Киев намеренно организовал «праздничное обострение», имитируя военными преступлениями отсутствующий военный потенциал, — сказал он.

Ранее Мирошник утверждал, что заявление об отправке украинских специалистов по БПЛА на американскую базу в Иордании — пиар-мухлеж президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он направлен на привлечение внимания. Дипломат уточнил, что «тайные знания» украинских операторов дронов, которые «неизвестны» их хозяевам, сильно переоценены.

