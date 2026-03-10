Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 23:07

В Тверской области отстранен от должности глава городского округа

Королев: глава Осташковского округа Титов отстранен и задержан за коррупцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Тверской области отстранен от должности глава Осташковского городского округа Алексей Титов, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев. Причиной кадрового решения стало задержание политика по подозрению в совершении коррупционного преступления. Детали предполагаемого преступления и обстоятельства задержания Алексея Титова пока официально не разглашаются.

Борьба с коррупцией на всех уровнях является нашей принципиальной позицией. Следствию будет оказано необходимое содействие, цитирует пресс-служба областного правительства слова врио губернатора.

Ранее начальника управления вагонного хозяйства структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала РЖД обвинили в получении взятки в 12 млн рублей. Предполагается, что за это он заключил договоры подряда на ремонт грузовых вагонов. Возбуждено уголовное дело, фигуранта задержали.

До этого глава поселка Серебряные Пруды, трое его заместителей и руководитель муниципального учреждения были задержаны по подозрению в коррупции. Уголовное дело также возбуждено в отношении бизнесмена и гендиректора фирмы, подозреваемых в даче взяток должностным лицам.

Тверская область
коррупция
отстранения
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кровавая неделя»: в МИД РФ осудили преступные действия Киева
«Преднамеренно»: Захарова отреагировала на удар ВСУ по Брянску
«За несколько часов»: США могли уничтожить иранские корабли для минирования
«Стены затряслись»: очевидица описала первые минуты обстрела Брянска
В Совфеде спрогнозировали реальные последствия операции США против Ирана
«Нас просто обобрали»: как ленд-лиз сделал США главным кредитором мира
Корейский автопроизводитель официально сможет продавать авто в России
Пентагон показал карту первых 10 дней ударов по Ирану
В Иране отреклись от планов подготовки превентивного удара по США
SHOT: серия взрывов прогремела в районе Анапы
В Германии осудили вручение Зеленскому высшей награды ЕС
США не смогли проверить информацию о минировании Ормузского пролива
«По-прежнему уверен»: в США раскрыли дальнейшие планы Трампа на Иран
В Тверской области отстранен от должности глава городского округа
«Действуют грамотно»: в Совфеде раскрыли тайный план Ирана для США
Провал лидеров РПЛ: как одновременно проиграли лучшие клубы России
В Карелии обнаружили тело сыгравшего в нашумевшем клипе Shortparis дирижера
Украинцам предрекли работу до конца жизни из-за нищенских пенсий
С тату и троечникам нельзя: как стать космонавтом в РФ — все подробности
США призвали Израиль ограничить фронт ударов по Ирану
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.