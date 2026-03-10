В Тверской области отстранен от должности глава городского округа Королев: глава Осташковского округа Титов отстранен и задержан за коррупцию

В Тверской области отстранен от должности глава Осташковского городского округа Алексей Титов, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев. Причиной кадрового решения стало задержание политика по подозрению в совершении коррупционного преступления. Детали предполагаемого преступления и обстоятельства задержания Алексея Титова пока официально не разглашаются.

Борьба с коррупцией на всех уровнях является нашей принципиальной позицией. Следствию будет оказано необходимое содействие, — цитирует пресс-служба областного правительства слова врио губернатора.

Ранее начальника управления вагонного хозяйства структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала РЖД обвинили в получении взятки в 12 млн рублей. Предполагается, что за это он заключил договоры подряда на ремонт грузовых вагонов. Возбуждено уголовное дело, фигуранта задержали.

До этого глава поселка Серебряные Пруды, трое его заместителей и руководитель муниципального учреждения были задержаны по подозрению в коррупции. Уголовное дело также возбуждено в отношении бизнесмена и гендиректора фирмы, подозреваемых в даче взяток должностным лицам.