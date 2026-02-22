Россиянин украл у цыгана мобильник и попался полиции

Житель одной из деревень Кесовогорского района Тверской области задержан по подозрению в краже мобильного телефона у цыгана, передает пресс-служба управления МВД России по региону. По данным ведомства, 20-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, украл гаджет, когда был в гостях в цыганской семье.

Однако гостеприимство кочевого народа не удержало молодого человека от соблазна: он похитил гаджет стоимостью 10 000 рублей, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленник вернул телефон, когда его владелец обратился в полицию, и надеялся, что вопрос решен. Однако в отношении юноши возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

