Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 13:19

Россиянин украл у цыгана мобильник и попался полиции

Житель Тверской области украл у цыгана телефон стоимостью 10 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель одной из деревень Кесовогорского района Тверской области задержан по подозрению в краже мобильного телефона у цыгана, передает пресс-служба управления МВД России по региону. По данным ведомства, 20-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, украл гаджет, когда был в гостях в цыганской семье.

Однако гостеприимство кочевого народа не удержало молодого человека от соблазна: он похитил гаджет стоимостью 10 000 рублей, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленник вернул телефон, когда его владелец обратился в полицию, и надеялся, что вопрос решен. Однако в отношении юноши возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что бритоголовый мужчина проник в салон красоты в Варшаве посреди ночи, где похитил сотни пучков натуральных волос, а часть из них уничтожил. Общий ущерб составил 163 тыс. фунтов стерлингов (17 млн рублей). Кража произошла еще в июле 2025 года, однако расследование завершилось недавно. Теперь вору грозит до 10 лет лишения свободы.

Тверская область
цыгане
телефоны
кражи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Финляндии перечислил желаемых кандидатов в ЕС
В России вступают в силу обновленные правила регистрации на авиарейсы
Zoom решил возобновить деятельность в России
Военкор предложил ответ на планы Запада дать «ядерку» Украине
Названо количество погибших наемников ВСУ из Грузии за четыре года
Тело 25-летней студентки нашли под окнами общежития в Москве
Немецкие археологи обнаружили древнейший образец примитивной письменности
Наложница с ранчо: что известно о «невесте» Эпштейна из Белоруссии
Россиянам напомнили, как заранее защититься от клещевого энцефалита
Медведев констатировал стремление ряда стран к развязыванию войны
Названы дисциплины Паралимпиады, в которых выступят российские спортсмены
Игра на электрогитаре сгубила студента РГГУ
Раскрыта причина смерти актрисы Ирины Шевчук
Раскрыто, почему Трамп не приедет на Украину по приглашению Зеленского
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие...»
В Госдуме ответили на планы Европы передать Киеву ядерное оружие
Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах
Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров
Россиянина задержали за жестокую расправу над сестрой
Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.