Бритоголовый мужчина проник в салон красоты и украл сотни пучков волос

Бритоголовый мужчина проник в салон красоты в Варшаве посреди ночи, сообщает Need To Know. По данным портала, он похитил сотни пучков натуральных волос, а часть из них уничтожил. Общий ущерб составил 163 тыс. фунтов стерлингов (17 млн рублей). Преступника уже арестовали.

Нас ограбили. У нас забрали не только волосы. Они забрали частичку нашей души, нашей повседневной жизни, нашу мечту, которую мы создаем каждый день со страстью, — приводит портал слова владельца салона.

Уточняется, что кража произошла еще в июле 2025 года, однако расследование завершилось лишь недавно. Тогда же был арестован 29-летний мужчина. Теперь вору грозит до 10 лет лишения свободы.

По ходатайству прокуратуры суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу до суда сроком на три месяца, — говорится в материале.

