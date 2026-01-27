Тюменский бизнесмен украл 1,8 тонны огурцов и бананов для своего киоска

Тюменский предприниматель похитил 1,4 тонны огурцов и 400 килограммов бананов из двух городских гипермаркетов для последующей продажи в своем киоске, сообщает МВД Медиа. Возбуждены уголовные дела, подозреваемый задержан.

В полицию Тюмени поступили сообщения от представителей двух городских гипермаркетов о кражах огурцов и бананов в огромном количестве. Сотрудники подразделения уголовного розыска установили, что к восьми эпизодам хищений причастен один человек — 31‑летний местный житель. Подозреваемый был задержан полицейскими по месту жительства, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина, являющийся индивидуальным предпринимателем, несколько раз в неделю посещал магазины, использовал гидравлическую тележку для поддонов и загружал в нее коробки с продуктами. На кассах самообслуживания он оплачивал лишь часть товара, а при попытке охранников остановить его показывал чек и утверждал, что все оплачено. Затем он грузил овощи и фрукты в автомобиль и развозил их в свой киоск на рынке.

Установлено, что злоумышленник семь раз посещал гипермаркет на улице Алебашевской, похитив в общей сложности 1,4 тонны огурцов, а из магазина на улице Мельникайте — 400 килограммов бананов. Общий ущерб от преступлений составил около 300 тыс. рублей. По фактам краж возбуждены уголовные дела, мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в мошенничестве в магазине в подмосковной Электростали. Мужчина попытался купить дорогой пылесос по цене обычной луковицы. По версии правоохранителей, 30-летний местный житель приклеил штрихкод от луковицы стоимостью 4 рубля 59 копеек на коробку с бытовой техникой стоимостью 16 тыс. рублей.