В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы Захарова: шантаж США в отношении Кубы контрпродуктивен и противоречит Уставу ООН

Язык шантажа и угроз в отношении Кубы со стороны США абсолютно контрпродуктивен, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат отметила, что воинственные высказывания, граничащие с угрозой применения силы, также противоречат Уставу ООН и законам цивилизованного межгосударственного общения, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы неоднократно высказывали свою принципиальную позицию о том, что считаем язык шантажа и угроз в отношении любого государства, тем более Острова свободы, его народа и его правительства абсолютно контрпродуктивным, просто не соответствующим никаким нормам ни международного права, ни морали, — подчеркнула она.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что изменение статуса Кубы произойдет «по-дружески, а может, и нет». По его словам, Гавана должна либо согласиться на сделку с Белым домом, либо Соединенные Штаты решат вопрос силовым путем.

Как отметил политолог Михаил Чернов, «сделка», которую лидер США предлагает заключить Кубе, предполагает прямой диктат Соединенных Шатов. По его словам, Вашингтон хочет превратить Остров свободы в свою колонию. Однако провернуть ту же операцию, что в Венесуэле, окажется намного сложнее, добавил эксперт.