Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 16:34

В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы

Захарова: шантаж США в отношении Кубы контрпродуктивен и противоречит Уставу ООН

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Язык шантажа и угроз в отношении Кубы со стороны США абсолютно контрпродуктивен, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат отметила, что воинственные высказывания, граничащие с угрозой применения силы, также противоречат Уставу ООН и законам цивилизованного межгосударственного общения, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы неоднократно высказывали свою принципиальную позицию о том, что считаем язык шантажа и угроз в отношении любого государства, тем более Острова свободы, его народа и его правительства абсолютно контрпродуктивным, просто не соответствующим никаким нормам ни международного права, ни морали, — подчеркнула она.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что изменение статуса Кубы произойдет «по-дружески, а может, и нет». По его словам, Гавана должна либо согласиться на сделку с Белым домом, либо Соединенные Штаты решат вопрос силовым путем.

Как отметил политолог Михаил Чернов, «сделка», которую лидер США предлагает заключить Кубе, предполагает прямой диктат Соединенных Шатов. По его словам, Вашингтон хочет превратить Остров свободы в свою колонию. Однако провернуть ту же операцию, что в Венесуэле, окажется намного сложнее, добавил эксперт.

Мария Захарова
Куба
США
угрозы
шантаж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вагон на полном ходу протаранил грузовик в российском регионе
Учительница в одиночку вывела колонну машин из бурана на трассе
«Отстойная периферия ЕС». Молдавия покидает СНГ: что ее ждет без помощи РФ
Раскрыта истинная причина распада группы «БиС»
«Кто ты такая»: Захарова ответила на угрозы Швеции «разбомбить» Россию
В НАТО раскрыли, когда Европа сможет перевооружиться
Военный эксперт назвал главную задачу ВС РФ до лета 2026
«Приготовьте стакан воды и грызите!»: Малышева о перце чили и уринотерапии
«Серьезные проблемы»: военэксперт об ухудшении положения Украины
Легендарный футболист «Спартака» дал прогноз на матч с «Зенитом» в РПЛ
Ситуация в Дубае 12 марта: что с туристами из России, бегство капиталов
Первая акция против командира ВСУ развернулась в Киеве
Американский авианосец заполыхал в Красном море
«Убить вместе с детьми»: Украина угрожает Орбану, при чем тут «Дружба»
Хуснуллин обнародовал критические цифры по ЖКХ в России
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Приангарье
В Минобороны сообщили об ударе ВСУ по больнице, где спали 130 пациентов
Россия осудила атаку ВСУ на больницу в ДНР
ПВО сработала над приграничным регионом России
Южная Корея взялась за расследование поставок люксовых авто в Россию
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.