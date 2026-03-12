В США предупредили Украину о проблемах с ПВО из-за войны на Ближнем Востоке Politico: конфликт на Ближнем Востоке истощил запасы ПВО для Украины

Война на Ближнем Востоке может привести к проблемам с поставками Вооруженным силам Украины дорогостоящих американских снарядов для противовоздушной обороны, в которых украиснкая сторона остро нуждается, передает Politico. По словам аналитиков, такое развитие событий угрожает способности Киева противостоять российским баллистическим ракетным ударам.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Киев усилит атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать США и выбить для себя дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot. Однако эта попытка уже обречена на провал, и США вряд ли не нее «клюнут», объяснил эксперт.

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.