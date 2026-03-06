Европу призвали снять антироссийские санкции из-за войны в Иране UnHerd: Евросоюз должен снять с России санкции из-за войны в Иране

Евросоюз должен снять антироссийские санкции на поставку энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает ев. По словам аналитиков, речь идет о благе Европы.

Война в Иране привела к тому, что Европа ради собственного же блага должна в рамках мирного урегулирования предложить отказ от санкций и обозначить свою открытость для российских энергоносителей. И чем скорее европейцы это осознают, тем скорее они сделают что-то полезное для безопасности собственного континента, — сказано в материале.

По данным авторов статьи, ситуация может стать еще более серьезной, если Иран продолжит блокировать Ормузский пролив и одновременно наносить удары по нефтегазовой инфраструктуре в странах Персидского залива.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Париж должен немедленно отказаться от антироссийских санкций на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, во избежание энергетического кризиса. По его мнению, эти ограничения приносят выгоду лишь Вашингтону.