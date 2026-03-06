Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 13:53

«Ради блага»: в Британии обратились к ЕС насчет России из-за войны в Иране

UnHerd: ЕС необходимо отменить антироссийские санкции из-за войны в Иране

Евросоюз должен снять санкции с России на поставку энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет издание UnHerd. Автор материала полагает, что война в Иране вынуждает Европу пересмотреть ограничительные меры ради собственной безопасности.

Война в Иране привела к тому, что Европа ради собственного же блага должна в рамках мирного урегулирования предложить отказ от санкций и обозначить свою открытость для российских энергоносителей. И чем скорее европейцы это осознают, тем скорее они сделают что-то полезное для безопасности собственного континента, — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительству РФ будет дано поручение проработать вопрос переориентации газовой отрасли с поставок в Европу на более выгодные рынки. По его словам, пока такого решения нет, но «мысли» появились.

После этого в Китае пришли к выводу, что российский лидер разрушил стратегию Евросоюза по постепенному отказу от российского газа. Там подчеркнули, что Кремль сделал продуманный шаг: развивающиеся рынки готовы покупать российские энергоресурсы, не выдвигая политических условий, тогда как Европа оказалась в уязвимом положении.

Европа
газ
нефть
Россия
санкции
Иран
