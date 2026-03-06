В Катаре рассказали, как сильно могут взлететь цены на нефть Министр энергетики Катара: нефть может подорожать до $150 за баррель

Нефть может подорожать до $150 (более 11 тыс. рублей) за баррель из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. По его оценкам, которые приводит газета The Financial Times, это может произойти через две-три недели. При этом стоимость газа может повыситься до $40 (3,1 тыс. рублей).

Цены на нефть могут взлететь до $150 за баррель через две-три недели, — сказал аль-Кааби.

Ранее стало известно, что стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года превысила отметку в $87 (около 6,8 тыс. рублей) за баррель на лондонской бирже ICE, что стало первым подобным уровнем с 5 июля 2024 года. Одновременно цены на контракты на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года достигли $84,41 (6,6 тыс. рублей) за баррель, показав рост на 4,2%.

До этого политолог Александр Рар предположил, что европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей в случае длительного закрытия Ормузского пролива и нехватки американского СПГ. По его словам, Венгрия уже пошла на этот шаг, не желая разрушать национальную экономику из-за политических решений Брюсселя.