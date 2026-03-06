Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 19:53

Центр устойчивой энергетики ЮНЕСКО в Москве схлопнулся

Россия вышла из соглашения ООН по энергетическому центру в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство РФ официально прекратило действие договора с ООН о создании в Москве центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о создании и деятельности центра устойчивого энергетического развития (в Москве, Российская Федерация) как центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО, подписанного в г. Париже 5 сентября 2008 года, — сказано в документе.

В январе миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО прибыла в Санкт-Петербург по приглашению России. Это был первый визит экспертов в Северную столицу с 2018 года. Обсуждались крупные градостроительные проекты, включая строительство многофункциональных комплексов в Лахте, развитие объектов транспортной инфраструктуры, возведение колокольни Смольного собора и реставрацию Конюшенного ведомства

