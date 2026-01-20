Вместо защиты культуры и природы — масонские глобалистские идеи

ЮНЕСКО все больше демонстрирует свою истинную суть

В ноябре 2025 года исполнилось 80 лет со дня основания ЮНЕСКО — это одна из самых известных мировых международных организаций, провозгласившая изначально своими задачами гуманитарные миссии в сферах образования, науки, природы, культуры. Однако за действиями ЮНЕСКО сегодня скрываются цели секретных западных служб, которые преследуют совсем иные интересы.

В целях всеобщего мира

ЮНЕСКО была создана 16 ноября 1945 года, это самая крупная из организаций системы ООН по вопросам сотрудничества в гуманитарной сфере. Не случайно это произошло после окончания Второй мировой войны: было решено, что такой путь сотрудничества поможет укреплению мира «для всех народов без различия расы, пола, языка или религии». Перед ЮНЕСКО были поставлены задачи развития образования, науки, культуры и коммуникации для построения мира, равенства и устойчивых решений во всем мире: именно так формулирует свои цели это учреждение.

Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже. Сейчас в организации числится 193 государства-члена, два государства-наблюдателя и 10 так называемых ассоциированных членов-территорий. Россия присоединилась к ЮНЕСКО в 1954 году. Каждое государство-член имеет один голос на генеральной конференции ЮНЕСКО, и это не зависит от размера взноса в бюджет организации.

Среди вопросов, которые охватывает деятельность организации: проблемы дискриминации в области образования и неграмотности; изучение национальных культур и подготовка национальных кадров; проблемы социальных наук, геологии, океанографии и биосферы.

«Мы устанавливаем стандарты, создаем инструменты и развиваем знания, чтобы найти решения для самых серьезных проблем нашего времени и способствовать созданию более равноправного и безопасного мира», — формулирует свои цели ЮНЕСКО.

Один из важнейших документов ЮНЕСКО — Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, к ней присоединилось 195 стран. В созданный на ее основе Список всемирного наследия входят 1248 объектов, которые, как признает Комитет всемирного наследия, имеют выдающуюся универсальную ценность: 972 объекта культурного наследия, 235 — природного наследия и 41 смешанного наследия в 170 государствах-участниках. 34 объекта из Списка принадлежат России.

Миссия невыполнима

«ЮНЕСКО сотрудничает с правительствами в разработке международных стандартов и правовых актов, отвечающих самым серьезным вызовам современности, но из-за действий „коллективного Запада“ эти подходы нередко искажаются. В последние годы ЮНЕСКО испытывает серьезный кризис. Восемь лет пребывания на посту Гендиректора француженки Одри Азуле способствовали губительной политизации повестки дня Организации. Стало обыденной практикой применение „двойных стандартов“, игнорирование принципа беспристрастности, разделение стран-членов на „своих“ и „чужих“», — отметила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Сейчас, по решению 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, новым руководителем Секретариата ЮНЕСКО стал бывший министр туризма и по делам древностей Египта Халед аль-Анани. Мария Захарова высказала предположение, что, возможно, организация «избавится от политизированных направлений».

«Однако надежд мало, ведь метет старая метла — управлять ЮНЕСКО продолжают западные заинтересованные структуры», — подчеркнул доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Павел Журавлев.

О том, что ЮНЕСКО на самом деле внедряется в политику и работает на Запад, говорилось и ранее.

«Секретариат ЮНЕСКО обслуживает интересы тех, кто хочет нанести России „стратегическое поражение“», — заявил в январе 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ и ранее постоянно обращал внимание на ложные посылы ЮНЕСКО, которая на самом деле занимается не защитой культуры или природы, а внедрением в дела государств мира в интересах западных стран.

«Продолжались попытки политизации ее деятельности вопреки грубейшим нарушениям ее устава. На лицо стремление украинизировать повестку дня всех структур этого учреждения, и, безусловно, двойные стандарты постоянно появляются в принятии исполнительным советом ЮНЕСКО антироссийских решений», — отметил глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, решения ЮНЕСКО «выходят далеко за пределы мандата и компетенций этой структуры, которая действительно когда-то пользовалась очень заслуженным, универсальным авторитетом». Различные претензии ЮНЕСКО к России Сергей Лавров считает надуманными.

«Нам передают какие-то ни на чем не основанные письменные демарши. Но, несмотря ни на что, мы не прекратим разоблачать двойные стандарты в работе этой организации», — подчеркнул Лавров.

Истинные цели ЮНЕСКО и сейчас не видны большей части человечества, этому способствует имидж организации, которая призывала планету жить в мире. Не все обращают внимание, что ЮНЕСКО была создана в системе ООН — как и говорится на ее официальном сайте — для продвижения «нового мышления в духе устойчивого развития» в глобальном масштабе. ЮНЕСКО была брошена на поддержку идеи глобализации мира, этим объясняется внедрение этой структуры во всевозможные процессы жизнедеятельности стран — в выстраивание образовательных процессов в школах, формирование духовно-нравственных ценностей и так далее.

Однако сформированная Западом либеральная модель глобализации изжила себя, идет смена мирового экономического уклада, напомнил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления по видеосвязи на главном пленарном заседании саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро летом 2025 года. Однополярная система, которая обсуживала интересы «золотого миллиарда», уходит в прошлое.

«Ей на смену идет более справедливый, многополярный мир», — отметил глава государства.

Но ЮНЕСКО упорно не сдает позиции и продолжает свою подрывную деятельность. Дипломаты и политики убеждены, что под видом этой структуры действуют секретные службы Запада — в частности, например, МИ-6. Напомним, что эта английская разведслужба была создана в 1909 году и на сегодня считается наиболее эффективной и при этом одной из самых засекреченных разведструктур мира, сотрудники службы часто работают под прикрытием. Это объясняет и то, почему так мало известно об операциях МИ-6, тогда как деятельность ЦРУ, например, более публична. При этом служба подчиняется премьер-министру Великобритании, ее действия координирует МИД Великобритании.

«Европейские страны легко умеют жонглировать наполнением разного рода комитетов, комиссий, рабочих групп и обеспечивать там свое большинство голосов, чтобы затем транслировать ту или иную позицию, и они это делают. Так что не надо и ждать ничего другого: Запад действительно очень жестко настроен по отношению к России, и будет вести себя так и дальше», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, член фракции КПРФ Дмитрий Новиков.

Он согласился с тем, что подобные структуры используются с целями влияния Запада.

Депутат Государственной думы РФ, председатель комитета ГД по контролю, член фракции «Единая Россия» Олег Морозов отметил, что использовать подобные структуры для давления на страны, в том числе на Россию, Запад начал давно.

«Уже лет 20 — после речи Владимира Путина в Мюнхене и потом еще более активно — часть международных институтов действует как оружие борьбы против России, превратившись в способ решения политических задач. И это касается не только ЮНЕСКО. Это и ЕСПЧ, и Парламентская ассамблея ОБСЕ, откуда, кстати, мы уже вышли. И так далее», — подчеркнул Морозов.

Дух консенсуса утерян

Политизированность ЮНЕСКО и ангажированность этой структуры в интересах Запада заставляют государства принимать решения о выходе из нее. В июле 2025 года об этом объявили США: страна выйдет из ЮНЕСКО 31 декабря 2026 года. Решение принято из-за того, что организация поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам. А весной 2025 года о выходе объявила Никарагуа, поводом стало вручение ЮНЕСКО премии газете La Prensa. Эту газету власти страны считают изданием, поддерживающим насилие и жестокость и продвигающим политику вмешательства США в дела Никарагуа. Глава МИД республики также обвинил ЮНЕСКО в отсутствии объективности и в том, что организация поощряет действия, которые являются «покушением на ценности и идентичность национальной никарагуанской культуры».

Происходящее российские дипломаты оценивают как системный кризис организации.

«Являясь глобальным гуманитарным форумом, организация держится на странах-членах. Последовательный выход из нее двух государств за год свидетельствует о серьезном системном кризисе и неспособности Секретариата с ним справиться», — посчитал врио постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза.

Он подчеркнул, что сейчас в ЮНЕСКО наблюдаются проблемы с духом консенсуса, «которого по факту нет», и это видно «по целому ряду политизированных решений», которые почему-то попадают в повестку дня организации — и как раз с подачи стран Запада в силу политической конъюнктуры.

Интересно, что Одри Азуле, которая летом 2025 года еще возглавляла ЮНЕСКО, сразу же заявила, что эти шаги были ожидаемы и не пугают ее организацию, потому что с финансовой точки зрения ЮНЕСКО стабильна — объем взносов с 2018 удвоился, и даже не придется сокращать персонал. Тем самым, руководство ЮНЕСКО еще раз публично само же и заявило, что главное для организации — деньги, а не интересы стран-членов, а куда, как и по чьему негласному решению направлять эти деньги, знают только, видимо, те особые службы, в интересах которых действует эта структура.

Это не первый демарш США и других стран в отношении ЮНЕСКО. Впервые Штаты вышли из ЮНЕСКО в 1984 году при президенте Рональде Рейгане — США обвинили эту структуру в том, что она зависит от влияния СССР и необъективно критикует Израиль. В 2003 году США вернулись, но в 2011 году Вашингтон решил прекратить финансирование организации и перестал вносить ежегодные взносы: это было ответом на принятие Палестины в члены ЮНЕСКО. В 2017 году американские власти снова официально объявили об очередном выходе из ЮНЕСКО, но на этот раз решили сохранить за собой статус наблюдателя. Окончательно это решение вступило в силу в 2018 году. В 2023 году США восстановили членство в организации, но, видимо, снова покинут ее. Еще в 2025 году Трамп заявлял, что надо выходить из ЮНЕСКО, которая «разжигает рознь». А уже в январе 2026 года он подписал меморандум о выходе США из состава 66 международных организаций, среди них и 31 структура ООН. По мнению Штатов, отказ от участия положит конец расходам американских налогоплательщиков на структуры, которые «продвигают глобалистские интересы» и работают неэффективно.

В 1955 году из ЮНЕСКО вышла Южно-Африканская Республика, заявив, что некоторые публикации организации равносильны «вмешательству» в «расовые проблемы» страны. ЮАР снова присоединилась к организации в 1994 году под руководством Нельсона Манделы.

Великобритания вышла из структуры в 1985 году — в знак протеста против «нерационального использования бюджетных средств и политизации деятельности». Вновь стала членом ЮНЕСКО в 1997 году.

Израиль покинул ЮНЕСКО 31 декабря 2018 года. Эта страна не раз критиковала ЮНЕСКО за игнорирование историческую связь Израиля со Святой Землей и предвзятость в признании древних еврейских мест памятниками палестинского наследия.

«Неудивительно, что страны возмущены тем, что ЮНЕСКО вмешивается в их национальные интересы и даже, как ни странно, поддерживает структуры, которые пропагандирует насилие. То есть дух ЮНЕСКО утрачен совершенно, эта организация срывает маску со своего лица. Это то, чего и добиваются спецслужбы Запада: попытки разрушать другие государства, внедряться в их внутреннюю политику и в итоге забирать эти страны под свое влияние: идеи глобализма все еще довлеют над Европой, но другие страны, и Россия в том числе, противостоят этому навязыванию враждебных принципов», — отметил Павел Журавлев.

Он заявил, что такая глобалистическая повестка проявляется и в деятельности других международных структур.

«Даже Международный олимпийский комитет пляшет под дудку тех, кто ему платит. Практически все международные институты, которые были созданы под кураторством США и многих европейских стран, как и ЮНЕСКО, выполняют, можно сказать, госзаказ. Нам сложно противостоять этим организациям, которые были созданы на 90% из наших врагов — раньше мы этих врагов считали нашими друзьями и искренне верили в их чистые помыслы», — заявил депутат Госдумы, член ЛДПР, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его мнению, ЮНЕСКО стала инструментом влияния.

«Сейчас команда ЮНЕСКО занимается искажением, во всех смыслах слова, истории, правды, здравого смысла, продвигая бездумные и искаженные ценности. ЮНЕСКО теряет свой авторитет. Если ЮНЕСКО не изменит свою политику работы, будем создавать свои альтернативы всем этим глобальным институтам», — отметил парламентарий.

Покушение на территориальность и суверенитет

Давление ЮНЕСКО проявляется в любых мелочах: участие стран в этой организации дает ей карт-бланш вмешиваться в любые внутренние решения. Например, устанавливая в Москве памятник князю Владимиру, Россия была вынуждена согласовывать с ЮНЕСКО его высоту.

«ЮНЕСКО мешает России решать вопросы развития инфраструктуры, необходимой для населения Кавказа и Байкала, под прикрытием идеи „защиты природных территорий“. Когда Альпы активно развивали свой туризм, у ЮНЕСКО не возникало никаких вопросов, но почему-то Кавказу эта структура решила запрещать поднимать эту сферу экономики страны. Интересно, что при этом ЮНЕСКО молчит, когда на Украине сносятся памятники истории. Доклад ЮНЕСКО по ситуации на Украине в конце 2025 года вызвал возмущение российских дипломатов, настолько он был предвзятым», — отметил Павел Журавлев.

Фактически, «забота» об исторических памятниках, скорее, является для ЮНЕСКО «операцией прикрытия» и работой над собственным имиджем, а на самом деле эта организация благодаря своим полномочиям берет под контроль территории.

«ЮНЕСКО навязывает странам свое видение, что и как надо делать на этих землях, и фактически огромные территории вычеркиваются из общего развития страны. А в итоге государства не могут добывать газ, золото, что-то строить, развиваться», — добавил Павел Журавлев.

В том же ключе, замечает экономист, сейчас выглядит ситуация с золотодобычей — появилась информация, что ЮНЕСКО намерена мешать России вести добычу драгоценного металла.

«Как только золото начало расти в цене, а у России открылись новые месторождения этого металла, так вдруг ЮНЕСКО остро заинтересовал этот аспект — не странно ли? ЮНЕСКО мотивирует свое вмешательство „охраной природных территорий“, а по факту — помогает Западу мешать российскому экспорту», — подчеркнул эксперт.

Похожа на эту ситуацию история с проектом «Сила Сибири». Поначалу этот мегапроект назывался «Алтай», газопровод из России в Китай должен был пройти через плато Укок в Республике Алтай. Но это священное место захоронений для коренных жителей региона входит в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО, и сразу появилось за что зацепиться, возникли осложнения, проект пришлось менять и перестраивать направление газопровода, а сейчас на фоне огромных финансовых вложений и сжатых сроков строительства в реализации проекта наблюдаются существенные трудности.

Изоляция стран, которыми хочет управлять Запад, достигается еще и за счет подчас искусственного создания «охраняемых природных территорий», различных парков и заказников, в таких местах, где они становятся буферной зоной на границах между государствами. И это еще один способ разъединения стран и народов, который опять же реализуется руками ЮНЕСКО.

«Все это еще раз демонстрирует, что по факту в мире случился „рейдерский захват“ международных структур: эти организации, и ЮНЕСКО в том числе, превратились в инструмент глобальных наднациональных элит. ЮНЕСКО ведет подрывную работу против традиционных ценностей, подменяя их фальшивыми идеями глобализации и „устойчивого развития“», — высказался Павел Журавлев.

Масонская ложа?

Есть и еще одно объяснение того, что ЮНЕСКО является ширмой для западных интересов и действий спецслужб. Обратимся к истории: идея о создании организации, которая бы с помощью образования, науки и культуры работала над солидарностью человечества, возникла еще в 1942 году в Лондоне — ее предложил Джордж Гилберт Мюррей, член Великой ложи Англии (и опять Англия, где работает разведка МИ-6 — случайность ли?). Первым Генеральным директором ЮНЕСКО был член Лондонского королевского общества, Фабианского общества и Британского общества евгеники, биолог-эволюционист Джулиан Хаксли. Напомним, что евгенику многие считают псевдонаукой, ее любили нацисты за идеи отслеживания численности населения путем контролируемого сокращения и улучшения человека путем селекции. За эти идеи Хаксли и сняли с поста главы ЮНЕСКО, хотя эта структура продолжала продвигать, но уже тайно, свои изначальные замыслы.

Стоит также отметить, что Лондонское королевское общество основано в том числе и силами масонов, и почти все его члены входили в масонские ложи. ЮНЕСКО в итоге начало превращаться в структуру, чьи истинные цели были известны лишь «посвященным». Из масонства родилась и идея глобализации и управления миром. В основе идеологии ЮНЕСКО лежат в том числе принципы движения «Нью Эйдж», которое развивало идеи оккультизма. Даже сегодня в это движение входят миллионы людей по всему миру, особо оно популярно в США. Предтечей движения стало теософское учение Елены Блаватской, с идеями создания всемирного братства без различия рас, вероисповедания, пола и так далее. Последовательница Блаватской Алиса Бейли в 20-х годах ХХ века создала само течение «Нью Эйдж», став пророком «нового мирового порядка». Основные подразделения движения находятся в Нью-Йорке, Лондоне и Женеве. Сегодня «Нью Эйдж» считается основным оккультным движением в США, в эту сеть входят в том числе «Гринпис», ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другие структуры, а еще сайентологи и прочие подобные псевдорелигиозные структуры.

«Итог таких предпосылок рождения ЮНЕСКО — внедрение чуждой идеологии в жизнь других стран. ЮНЕСКО присылает в государства-члены свои миссии, под предлогом обследования соблюдения правил сохранения объектов мирового наследия, а, по сути, происходит вмешательство в различные экономические и социальные решения», — заявил Павел Журавлев.

При этом складывается ощущение, что сотрудники ЮНЕСКО занимаются лишь составлением бесконечных отчетов и ведут по сути не нужную работу.

«Структуры ООН, особенно ЮНЕСКО, сделали достаточно для того, чтобы сложилось такое впечатление об их деятельности. Возможно, в ЮНЕСКО больше, чем в других организациях ООН, избыточных проектов», — признался бывший представитель Дании в ЮНЕСКО Даниэль Карпантчоф.

Среди таких странных проектов ЮНЕСКО, например, защита нематериального культурного наследия (традиционные местные музыка, танцы, ритуалы и так далее) — идея хорошая, а воплощение снова предвзятое. Например, в 2010 году в список таких нематериальных объектов всемирного наследия человечества были включены французская и мексиканская кухни, это вызвало возмущение представителей прочих мировых кулинарных традиций. В проекте «Объединенные школы» ЮНЕСКО с идеей поддержки межкультурного диалога существует всего несколько тысяч школ по всему миру, хотя при такой глобальной задумке их должно было бы быть тысячи в каждой стране. Есть и проекты по развитию компьютерной грамотности в Африке. Подобные идеи подчас выглядят скорее как пиар-акции, чем как реально нужная работа. Зато, замечает общественность, благодаря внедрению тех самых идей глобализации, которые продвигает ЮНЕСКО, в образовательных учреждениях разных стран вдруг начали внедряться, к примеру, идеи по запрету гендерных различий детей, что уничтожает традиционные человеческие семейные и нравственные ценности. Появление местоимений, которые утверждают гендерную нейтральность, изменение текстов гимнов на гендерно-нейтральный, признание существования пола «оно», защита прав интересов трансгендеров, транссексуалов и представителей сексуальных меньшинств — все эти действия начали считать «проявлениями политической корректности» и стали привычными для стран Запада.

«ЮНЕСКО использует закулисные методы и служит иным целям, чем заявленные ею принципы, находясь под влиянием определенных лоббистких групп: кто платит, тот и заказывает музыку. Это, безусловно, бьет по авторитету ЮНЕСКО, который эта коррумпированная структура практически потеряла, став жертвой политических игр. Доверять ее словам уже опасно», — высказался Павел Журавлев.

Не защита, а сбор денег «за престиж»

Никакой подлинной защиты природных или культурных объектов ЮНЕСКО на самом деле не осуществляет, считают профессиональные экологи.

«ЮНЕСКО на деле никак не охраняет. Это такая престижная история с каталогом. Причем еще нужно сбрасываться на всю эту историю. И ты берешь на себя повышенные обязательства. Ситуация неоднозначная. Иногда бывает так, что здание — объект ЮНЕСКО разрушилось, но с ним ничего сделать нельзя. Мы вынуждены все равно его содержать в порядке и еще за это платить деньги. Зато носимся с этими объектами ЮНЕСКО и счастливы, что международное сообщество нас признало. А какой в этом смысл? Мы можем обойтись без ЮНЕСКО. Как мы сейчас спокойно обошлись без ВТО», — отметил глава Российской экологической партии «Зеленые» Андрей Нагибин.

Не случайно уже не первый год идет активная дискуссия о выходе России из ЮНЕСКО, по примеру стран, которые ранее уже приняли такое решение и совсем не страдают от последствий — зато могут свободно и независимо от западного влияния выстраивать свою внутреннюю жизнь.

«Политизация деятельности, проклятья в адрес России звучат и в Международном олимпийском комитете, и во Всемирной организации здравоохранения, даже в ЮНЕСКО, казалось бы, организации, которые не политикой занимаются, а другими вещами, тем не менее, они эту общую линию Запада на противостояние с Россией очень активно поддерживают. При этом большинство стран-участников того же ЮНЕСКО молчаливо или активно антироссийскую линию поддерживают. Какой смысл в этой организации оставаться? Выйти из нее и вернуться тогда, когда это будет отвечать нашим национальным интересам», — призвал ранее депутат Госдумы РФ Петр Толстой.

«Мы уже во многих таких организациях прекратили свою работу, потому что это бессмысленно. Мы же еще и платим за это! Это вообще общий тренд, когда международные институты, в том числе и ООН, и ее разные структуры, включая ЮНЕСКО, используются в абсолютно ангажированных политических целях. К примеру, и в спорте то же самое — полнейшая политизация всех мировых спортивных организаций. То есть это общий контекст, связанный с международным правом, которое уже не работает, оно деформировано и политизировано до неприличия», — отметил депутат Олег Морозов.

Парламентарий убежден, что, когда «исчерпаны все ресурсы какой-то организации в благих целях, тогда можно и даже нужно хлопать дверью».

«И мы не раз это делали. Надо внимательно смотреть на ситуацию, давать оценку каждому акту ЮНЕСКО и думать, насколько целесообразно участие в такой недружественной организации. Надо смотреть, что в итоге перевесит. Либо наши возможности через эту организацию решать какие-то важные задачи, либо политизация ЮНЕСКО станет нам уже колом в горле, и мы будем вынуждены принимать конкретные организационные решения», — добавил парламентарий.

«Россия проживет и без подобных организаций. Сейчас практически 80% подразделений ООН, такие как и ЮНЕСКО, подчиняются западным интересам. Надо обновлять эти структуры, они изжили себя. Мы, как и Штаты, тоже можем одним росчерком пера выйти из таких объединений. Интересы России должны быть превыше всего», — резюмировал Павел Журавлев.

