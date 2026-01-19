Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 14:44

Гидротехник объяснила, может ли Куршская коса лишиться статуса ЮНЕСКО

Гидротехник Таскаева: Куршская коса может потерять статус из-за ареста директора

Куршская коса, расположенная в Калининградской области, может лишиться статуса ЮНЕСКО, рассказала «МК в Калининграде» инженер-гидротехник с 15-летним опытом Сусана Таскаева. Она отметила, что основанием для утраты статуса может стать потеря баланса между природными процессами и деятельностью человека.

Гидротехник подчеркнула, что серьезный риск потери статуса возникает из-за разрушения системы закрепления дюн. В случае если пески начнут бесконтрольно двигаться, национальный парк лишится характеристики, ради которой территорию делали охраняемой.

По словам Таскаевой, масштабная застройка также может повлиять на наличие статуса. Она отметила, что ЮНЕСКО будет рассматривать как критический фактор необратимые изменения, нарушающие целостность косы, и искажение визуального облика.

Ранее сообщалось, что директору Куршской косы Анатолию Калине, которого обвиняют в незаконной вырубке леса, по совокупности статей может грозить до 14 лет лишения свободы. Однако, учитывая смягчающие обстоятельства, окончательный срок может быть существенно ниже.

