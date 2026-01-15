Раскрыто, какой срок грозит директору «Куршской косы» за незаконную вырубку

Директору национального парка «Куршская коса» Анатолию Калине, которого обвиняют в незаконной вырубке леса, по совокупности статей может грозить до 14 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Однако, по его словам, учитывая смягчающие обстоятельства, окончательный срок может быть существенно ниже.

Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, если эти деяния совершены в значительном размере и группой лиц, наказываются лишением свободы на срок до четырех лет и штрафом до 1,5 млн рублей. Что касается статьи о превышении должностных полномочий, то там ответственность строже и Калине может грозить до 10 лет колонии. По совокупности это до 14 лет лишения свободы. Однако следует иметь в виду наличие смягчающих обстоятельств. Так что в данном деле речь может идти о пяти или шести годах лишения свободы с компенсацией причиненного ущерба, — пояснил Багатурия.

Ранее сообщалось, что у Калины в квартире прошли обыски по делу о незаконной вырубке леса на территории парка «Куршская коса». По версии следствия, руководитель совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами организовал вырубку с целью создания комплекса домов для туристов.