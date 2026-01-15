Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 11:32

Раскрыто, какой срок грозит директору «Куршской косы» за незаконную вырубку

Адвокат Багатурия: директору «Куршской косы» грозит до 14 лет лишения свободы

Фото: СК РФ
Читайте нас в Дзен

Директору национального парка «Куршская коса» Анатолию Калине, которого обвиняют в незаконной вырубке леса, по совокупности статей может грозить до 14 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Однако, по его словам, учитывая смягчающие обстоятельства, окончательный срок может быть существенно ниже.

Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, если эти деяния совершены в значительном размере и группой лиц, наказываются лишением свободы на срок до четырех лет и штрафом до 1,5 млн рублей. Что касается статьи о превышении должностных полномочий, то там ответственность строже и Калине может грозить до 10 лет колонии. По совокупности это до 14 лет лишения свободы. Однако следует иметь в виду наличие смягчающих обстоятельств. Так что в данном деле речь может идти о пяти или шести годах лишения свободы с компенсацией причиненного ущерба, — пояснил Багатурия.

Ранее сообщалось, что у Калины в квартире прошли обыски по делу о незаконной вырубке леса на территории парка «Куршская коса». По версии следствия, руководитель совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами организовал вырубку с целью создания комплекса домов для туристов.

Куршская коса
адвокаты
наказания
преступления
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждем ответа»: Песков о реакции США на предложение Путина по ДСНВ
Военэксперт ответил, кого может огорчить кредит Евросоюза Украине
В Иране раскрыли жуткую тактику протестующих
Появились первые детали смерти экс-замглавы Минтруда России
Германия перестала пускать в свои воды определенные суда
Стало известно о травме застрелившего женщину в США агента ICE
«Коридор сужается»: Песков послал Киеву опасный сигнал
В Кремле обвинили Зеленского в нежелании принимать ведущие к миру решения
Песков выступил с опровержением информации о миротворцах на Украине
«Действительно так»: в Кремле согласились со словами Трампа о Зеленском
В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью младенцев в Новокузнецке
Побег из больницы, продолжение «Сватов», СВО: как живет Татьяна Кравченко
Гимнастка оценила, нужно ли показывать ОИ-2026 по российскому ТВ
Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью
В РПЦ дали советы, как правильно подготовиться к Крещению
Пригожин рассказал о реакции Долиной на предложенную им помощь
Боец СВО выжил на фронте благодаря «весточке» от матери
Смертельное ДТП с трамваем в Туле привлекло внимание прокуратуры
Американист объяснил обвинения Зеленского Трампом в затягивании конфликта
«Половину украдут»: военэксперт ответил, насколько ВСУ хватит кредита ЕС
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.